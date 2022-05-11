Выглядит на удивление неплохо.

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

По Сети уже довольно продолжительное время гуляет информация о том, что китайский игровой гигант Tencent трудится над мобильной версией Need for Speed, предназначенной в том числе для внутреннего рынка. Что ж, сегодня у этой информации появилось подтверждение: на Reddit был опубликован соответствующий геймплейный видеоролик.

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Чего-то конкретного из данного видео почерпнуть сложно: в целом перед нами типичная Need for Speed, управление которой адаптировали под реалии мобильных устройств. Для более подробной информации придётся ждать полноценного официального анонса.