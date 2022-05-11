А сделали белого цисгендерного парня, редиски эдакие.

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Современная социальная «повестка» всё сильнее проникает в произведения искусства, коими в том числе, безусловно, являются и видеоигры. О том, что главным героем очень тепло принятой Star Wars Jedi Fallen Order мог стать вовсе не Кэл Кестис, на днях сообщила экс-художница по освещению в студии Respawn Entertainment Нора Шремек.

реклама

Как пояснила разработчица, значительная часть разработчиков хотела видеть темнокожего персонажа в качестве протагониста, причём рассматривались варианты сделать его женщиной или вообще — темнокожей женщиной. Однако сотрудникам отказали в этом желании, аргументировав это тем, что в Jedi Fallen Order и так уже много темнокожих персонажей-женщин, а в новой трилогии «Звёздных войн» главным персонажем является девушка Рэй.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Как итог, протагонистом «Павшего Ордена» сделали белого парня Кэла Кестиса, внешность которому подарил актёр Камерон Монахэн. Получается, что Кестис попал в игру не вопреки, а благодаря современной повестке. Что, конечно, кроме неоднозначных мыслей ничего не вызывает.