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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Протагонистом Star Wars Jedi Fallen Order хотели сделать темнокожую женщину
А сделали белого цисгендерного парня, редиски эдакие.
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Современная социальная «повестка» всё сильнее проникает в произведения искусства, коими в том числе, безусловно, являются и видеоигры. О том, что главным героем очень тепло принятой Star Wars Jedi Fallen Order мог стать вовсе не Кэл Кестис, на днях сообщила экс-художница по освещению в студии Respawn Entertainment Нора Шремек.

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Как пояснила разработчица, значительная часть разработчиков хотела видеть темнокожего персонажа в качестве протагониста, причём рассматривались варианты сделать его женщиной или вообще — темнокожей женщиной. Однако сотрудникам отказали в этом желании, аргументировав это тем, что в Jedi Fallen Order и так уже много темнокожих персонажей-женщин, а в новой трилогии «Звёздных войн» главным персонажем является девушка Рэй.

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Как итог, протагонистом «Павшего Ордена» сделали белого парня Кэла Кестиса, внешность которому подарил актёр Камерон Монахэн. Получается, что Кестис попал в игру не вопреки, а благодаря современной повестке. Что, конечно, кроме неоднозначных мыслей ничего не вызывает.

#electronic arts #respawn entertainment #star wars jedi fallen order
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