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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики Monster Hunter Rise рассказали в подробностях о дополнении Sunbreak
Есть даже новые видеоролики.
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Компания Capcom отдельно рассказала о крупном дополнении для экшена Monster Hunter Rise под названием Sunbreak в рамках тематической онлайн-трансляции. Там же вёлся разговор об отдельных геймплейных компонентах, включая монстров и сражения. Подробнее обо всём этом мы расскажем прямо сейчас.

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Итак, Sunbreak добавит возможность бегать по стенам без использования Прутожука, а во время некоторых одиночных приключений игрок сможет брать напарника их числа пассий оригинальной Monster Hunter Rise.

Для Sunbreak разработчики внедрили систему, благодаря которой охотники смогут быстро переключаться между заготовленными наборами навыков и уворачиваться от атаки во время перехода от одного стиля к другому. Смена умений и возможность их комбинирования должна предоставить геймерам больше возможности по части свободы ведения боя.

В рамках тематического стрима были представлены способности дракона Малзено, который во вселенной Monster Hunter числится на правах одного из Трёх Владык, угрожающих отдалённому королевству. Дракону Малзено подчиняется множество небольших созданий, способных забирать жизнь и захватывать других существ.

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Monster Hunter Rise: Sunbreak должна выйти на ПК и Nintendo Switch уже 30 июня. Разработчики дежурно предупредили, что для запуска дополнения требуется базовая версия игры.

#capcom #monster hunter rise
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