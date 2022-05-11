Это много.

Последние годы все новости о Payday 3 сводятся только к «всё хорошо, всё по плану». Оно и понятно — компания Starbreeze пережила непростые времена и, по сути, растеряла всё, кроме непосредственно данной «криминальной» кооперативной франшизы. Прибыль у компании, получающая её исключительно с Payday 2, по итогам прошлого года есть, но незначительная и постоянно сокращающаяся, поэтому самое время выпускать продолжение франшизы.

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И настроена Starbreeze решительно: в рамках финансового отчёта компания в очередной раз заявила, что производство Payday 3 идёт по плану, а также дополнительно уточнила, что к работе над проектом привлечены сто пятьдесят сотрудников. Вместе с тем компания продолжает поддерживать новым контентом и Payday 2, которая до сих пор отличается поразительной востребованностью.

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Наконец, компания заявила, что приступила к работе над неким проектом в полностью новой франшизе. Его релиз запланирован на 2025 год.