Учитывая тот факт, что наиболее прибыльным игровым рынком является Азия, которая исторически больше тяготеет к мобильному геймингу, желание игровых компаний откусить кусочек этого вкуснейшего и душистого пирога трудно назвать неожиданным. Вот и Electronic Arts при содействии Respawn Entertainment в своё время анонсировала мобильную версию своей популярнейшей королевской битвы Apex Legends.
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Слухи о том, что релиз Apex Legends Mobile состоится в мае, поступают слишком часто, чтобы быть простыми совпадениями, а сегодня авторитетный инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на свои источники сообщил, что полномасштабный запуск проекта состоится в следующий вторник, 17 мая.
Хотя перед нами инсайдерская информация, следует отметить, что конкретно Том Хендерсон ещё ни разу не ошибся в своих «предсказаниях». Поэтому ждём официального анонса.