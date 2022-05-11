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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер уверен, что Apex Legends Mobile выйдет уже в следующий вторник
Было бы очень своевременно — факт.
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Учитывая тот факт, что наиболее прибыльным игровым рынком является Азия, которая исторически больше тяготеет к мобильному геймингу, желание игровых компаний откусить кусочек этого вкуснейшего и душистого пирога трудно назвать неожиданным. Вот и Electronic Arts при содействии Respawn Entertainment в своё время анонсировала мобильную версию своей популярнейшей королевской битвы Apex Legends.

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Слухи о том, что релиз Apex Legends Mobile состоится в мае, поступают слишком часто, чтобы быть простыми совпадениями, а сегодня авторитетный инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на свои источники сообщил, что полномасштабный запуск проекта состоится в следующий вторник, 17 мая.

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Хотя перед нами инсайдерская информация, следует отметить, что конкретно Том Хендерсон ещё ни разу не ошибся в своих «предсказаниях». Поэтому ждём официального анонса.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends #apex legends mobile
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