Вчера вечером в Steam по программе раннего доступа вышла пошаговая стратегия Songs of Conquest, которую ещё на этапе анонса нарекли духовной наследницей «Героев Меча и Магии». Хотя среди геймеров закономерно присутствовали скептики, вчерашний ранний релиз расставил всё по своим местам: перед нами действительно достойный продукт, уже получивший 91-процентный пользовательский рейтинг.
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Как пишут игроки, перед ними предстала та самая пошаговая стратегия, вызывающая чувство ностальгии и желание провести за ней бессонную ночь. По словам геймеров, весьма показателен тот факт, что крошечная инди-студия смогла сделать то, чего не удалось создать крупной компании
Важно, впрочем, понимать, что перед нами не просто копия Heroes of Might and Magic в похожей стилистике, а именно духовный наследник: в плане игрового процесса, его правил и особенностей Songs of Conquest выступает как полностью самостоятельный проект, а все сходства заканчиваются на жанре и некоторых общих элементах вроде разделённого на шестиугольники поля боя и системы ресурсов.
Как долго Songs of Conquest пробудет в раннем доступе, пока досконально неясно.