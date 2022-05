Многие к данному проекту относились скептически.

Вчера вечером в Steam по программе раннего доступа вышла пошаговая стратегия Songs of Conquest, которую ещё на этапе анонса нарекли духовной наследницей «Героев Меча и Магии». Хотя среди геймеров закономерно присутствовали скептики, вчерашний ранний релиз расставил всё по своим местам: перед нами действительно достойный продукт, уже получивший 91-процентный пользовательский рейтинг.

реклама

Как пишут игроки, перед ними предстала та самая пошаговая стратегия, вызывающая чувство ностальгии и желание провести за ней бессонную ночь. По словам геймеров, весьма показателен тот факт, что крошечная инди-студия смогла сделать то, чего не удалось создать крупной компании

[прим. ред. Ubisoft]

с практически неограниченным бюджетом.

Важно, впрочем, понимать, что перед нами не просто копия Heroes of Might and Magic в похожей стилистике, а именно духовный наследник: в плане игрового процесса, его правил и особенностей Songs of Conquest выступает как полностью самостоятельный проект, а все сходства заканчиваются на жанре и некоторых общих элементах вроде разделённого на шестиугольники поля боя и системы ресурсов.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Как долго Songs of Conquest пробудет в раннем доступе, пока досконально неясно.