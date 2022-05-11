Вопрос: а какая между этими параметрами вообще связь?

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Игроки всех стран и континентов давно пытаются убедить Sony в том, что её конкурент в лице Microsoft пошёл по правильному пути, не только реализовав подписной сервис, благодаря которому игроки за символическую ежемесячную плату могут проходить огромное количество видеоигр, включая даже суперсовременные новинки. Sony, в свою очередь, убеждена в том, что данный подход негативно повлияет на качество создаваемых внутренними студиями компании эксклюзивных игр.

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В своём мнении руководство Sony непреклонно: сегодня в рамках квартального отчёта финансовый директор компании Хироки Тотоки повторил, что планов по включению эксклюзивов в подписку в рамках обновлённой PS Plus нет, поскольку подобный подход привёл бы к снижению бюджетов данных игр и, как следствие, к снижению их качества.

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Обновлённая PS Plus начнёт работать уже этим летом, предоставив игрокам на выбор три тарифных плана, самый «богатый» из которых позволит игрокам побегать в игры прошлых поколений платформ Sony.