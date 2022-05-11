На этот год релизы тоже назначены. У компании всё хорошо.

Electronic Arts опубликовала свежий квартальный финансовый отчёт. С точки зрения простого геймера в подобных отчётах не содержится практически ничего интересного за исключением публикаций планов на будущее. Их-то мы и коснёмся в данном материале, но сперва отметим, что за 2021/2022 финансовый год Electronic Arts удалось заработать 7,5 миллиардов долларов, что примерно на одну пятую больше, чем за прошлый финансовый год. Как видим, временный уход с российского и белорусского рынков, который вполне может перерасти в постоянный, по прибыли компании не ударил.

реклама

Переходим к главной теме заметки. Итак, первого июля EA планирует выпустить F1 22, затем в графике релизов значатся игры-ежегодники: Madden NFL 23, FIFA 23 (в будущем серия сменит название на EA Sports FC), а также NHL 23. Новая Need for Speed ожидается четвёртом квартале текущего года — скорее всего, в ноябре.

В первом квартале 2023 года ситуация станет гораздо интереснее. Во-первых, EA рассчитывает выпустить новую игру по крупному бренду, а во-вторых — ремейк некой известной игры. Что это за проекты, на сегодняшний день можно только гадать, но геймеры сходятся во мнении, что первый — это сиквел Star Wars Jedi Fallen Order, а второй — ремейк Dead Space. По крайней мере, данные варианты наиболее логичны, учитывая многочисленную информацию о существования сиквела «Падшего ордена», а также официальное подтверждение работы над ремейком культового хоррора.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Несмотря на провал Battlefield 2042 издательство продолжит выполнять свои обязательства перед геймерами, обеспечивая проекту поддержку и выпуск нового контента.