Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Следующей весной EA планирует выпустить ремейк и новый крупный проект
На этот год релизы тоже назначены. У компании всё хорошо.
анонсы и реклама
ASUS RTX 3050 - цена идет к 40 тр
RTX 3070 дешевле 90 тр
Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-25% на i7 12700Kf - смотри цену

Electronic Arts опубликовала свежий квартальный финансовый отчёт. С точки зрения простого геймера в подобных отчётах не содержится практически ничего интересного за исключением публикаций планов на будущее. Их-то мы и коснёмся в данном материале, но сперва отметим, что за 2021/2022 финансовый год Electronic Arts удалось заработать 7,5 миллиардов долларов, что примерно на одну пятую больше, чем за прошлый финансовый год. Как видим, временный уход с российского и белорусского рынков, который вполне может перерасти в постоянный, по прибыли компании не ударил.

реклама

Переходим к главной теме заметки. Итак, первого июля EA планирует выпустить F1 22, затем в графике релизов значатся игры-ежегодники: Madden NFL 23, FIFA 23 (в будущем серия сменит название на EA Sports FC), а также NHL 23. Новая Need for Speed ожидается четвёртом квартале текущего года — скорее всего, в ноябре.

В первом квартале 2023 года ситуация станет гораздо интереснее. Во-первых, EA рассчитывает выпустить новую игру по крупному бренду, а во-вторых — ремейк некой известной игры. Что это за проекты, на сегодняшний день можно только гадать, но геймеры сходятся во мнении, что первый — это сиквел Star Wars Jedi Fallen Order, а второй — ремейк Dead Space. По крайней мере, данные варианты наиболее логичны, учитывая многочисленную информацию о существования сиквела «Падшего ордена», а также официальное подтверждение работы над ремейком культового хоррора.

анонсы и реклама
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Несмотря на провал Battlefield 2042 издательство продолжит выполнять свои обязательства перед геймерами, обеспечивая проекту поддержку и выпуск нового контента.

#electronic arts
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

EA активно занимается тестированием новой Need for Speed
В четверг авторы ремейка Dead Space поведают о художественной части проекта
Electronic Arts переименует свою футбольную серию FIFA в EA Sports FC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
49
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
165
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
146
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
97
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
14
Обзор и тесты игрового монстра 2008 года – Toshiba Qosmio X300-13P
16
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC
2

Сейчас обсуждают

Нешешбек
12:50
AlexZ Rus трусишка удалил все свои глупые посты, наверно родители заставили
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
SuroviyScam
12:47
Это получается, 40% держателей заскочило выше 30 тыс. Ничего себе прирост за 1,5 года, это с учетом потерянных битков
Более 40 % криптоинвесторов, вкладывавшихся в Биткоин, потеряли деньги
hiveliberty
12:47
На автомобилях тоже надо ограничить принудительно, в рамках разрешенного скоростного режима. А заехал на тротуар, машина сразу встала и вызвала эвакуатор. Красота.
В России могут ограничить скорость электросамокатов и моноколес и ввести для них ряд требований
IRanPast
12:46
Гыы, намёк на то, что в рахе всё зашибись? Одна обосранная потёмкинская беспросветная деревня без дорог и сообщений с внешним миром. Тушить леса и населённые пункты в пидарахе нечем от слова совсем. К...
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Hacknir
12:46
на рутрекере лежит 1080р давно качество
Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
Нешешбек
12:46
ВОЗ давно пора закатать в НАВОЗ вместе с тобой оба бесполезные...
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Hacknir
12:45
без экшена это смотреть не интересно
Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
Нешешбек
12:43
Из какой тюряги вещаешь?
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Johan_888
12:42
Здесь не всё так просто, частота не показатель производительности, в цпу существует огромное количество разношёрстных блоков FPU ALU кэш узлы коммутации и т.д. ну и естественно внутренняя логика, кото...
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
Hacknir
12:42
т.е. лучше на 1% быстрее чтобы проц работал но с 3.5гб памяти вместо 8, так?
Обзор и тесты игрового монстра 2008 года – Toshiba Qosmio X300-13P
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем