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Новости Software Игнатий Колыско
Поддержку технологии AMD FSR 2.0 получат 12 игр, первой станет Deathloop
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Компания AMD сообщила, что в ближайшие месяцы технологию FidelityFX Super Resolution 2.0 получит ещё 11 игр. Сам список уже известен, но конкретные сроки внедрения технологии апскейлинга для каждого из названных проектов пока не называются.

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Зато мы точно знаем, что Deathloop обзаведётся FSR 2.0 уже 12 мая, список других игр выглядит следующим образом:

  • Asterigos;
  • Delysium;
  • EVE Online;
  • Farming Simulator 22;
  • Forspoken;
  • Grounded;
  • Microsoft Flight Simulator;
  • NiShuiHan;
  • Perfect World Remake;
  • Swordsman Remake;
  • Unknown 9: Awakening.

Напомним, AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 представляет собой метод масштабирования изображения, который, в отличие от NVIDIA DLSS, не использует в своей работе машинное обучение.

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FSR 2.0 использует алгоритм реконструкции каждого следующего кадра на основе данных из предыдущих.

#amd #fsr
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