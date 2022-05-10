Экшен от Arkane обновят уже 12 мая.

Компания AMD сообщила, что в ближайшие месяцы технологию FidelityFX Super Resolution 2.0 получит ещё 11 игр. Сам список уже известен, но конкретные сроки внедрения технологии апскейлинга для каждого из названных проектов пока не называются.

реклама

Зато мы точно знаем, что Deathloop обзаведётся FSR 2.0 уже 12 мая, список других игр выглядит следующим образом:

Asterigos;

Delysium;

EVE Online;

Farming Simulator 22;

Forspoken;

Grounded;

Microsoft Flight Simulator;

NiShuiHan;

Perfect World Remake;

Swordsman Remake;

Unknown 9: Awakening.

Напомним, AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 представляет собой метод масштабирования изображения, который, в отличие от NVIDIA DLSS, не использует в своей работе машинное обучение.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

FSR 2.0 использует алгоритм реконструкции каждого следующего кадра на основе данных из предыдущих.