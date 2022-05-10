Компания AMD сообщила, что в ближайшие месяцы технологию FidelityFX Super Resolution 2.0 получит ещё 11 игр. Сам список уже известен, но конкретные сроки внедрения технологии апскейлинга для каждого из названных проектов пока не называются.
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Зато мы точно знаем, что Deathloop обзаведётся FSR 2.0 уже 12 мая, список других игр выглядит следующим образом:
- Asterigos;
- Delysium;
- EVE Online;
- Farming Simulator 22;
- Forspoken;
- Grounded;
- Microsoft Flight Simulator;
- NiShuiHan;
- Perfect World Remake;
- Swordsman Remake;
- Unknown 9: Awakening.
Напомним, AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 представляет собой метод масштабирования изображения, который, в отличие от NVIDIA DLSS, не использует в своей работе машинное обучение.
FSR 2.0 использует алгоритм реконструкции каждого следующего кадра на основе данных из предыдущих.