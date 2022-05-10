Возможно, 10 миллионов не за горами.

В конце апреля разработчики из 11 bit Studios пообещали, что 10 мая их антивоенный симулятор выживания This War of Mine доберётся до консолей текущего поколения. Указанный день настал, релиз состоялся, разработчики радуются, потенциальные геймеры — тоже.

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На этом хорошие новости у разработчиков не заканчиваются: аккурат ко дню повторного релиза This War of Mine преодолела отметку в семь миллионов проданных копий. Учитывая, что с момента релиза прошло больше семи лет, а сама игра крайне нишевая, данный результат можно смело назвать достойным.

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Напоминаем, что действие This War of Mine разворачивается в осаждённом городе. Нам необходимо взять под опеку группу сидящих по подвалам выживших, снабжая их едой, медикаментами и всеми необходимыми ресурсами. При создании своего проекта разработчики руководствовались историями выживших при осаде Сараева. Впрочем, описанные в игре события можно перенести и на другие военные конфликты, которых, к сожалению, меньше не становится.