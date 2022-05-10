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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Electronic Arts переименует свою футбольную серию FIFA в EA Sports FC
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Electronic Arts объявила о том, что её сотрудничество с организацией FIFA подошло к своему логическому завершению, а, значит, последующие футбольные симуляторы издательства придётся переименовать. Договор между EA и FIFA действует до 2023 года, так что выходящий этой осенью симулятор FIFA 23 переименовывать не станут, а вот последующие игры серии уже будут носить название EA Sports FC.

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Причинами завершения сотрудничества компании делиться не стали, но ранее журналисты сообщали, что FIFA потребовала удвоения отчислений за использование своей лицензии, что Electronic Arts справедливо восприняла как беспредел со стороны организации.

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В целом EA возлагает на свои спортивные франшизы большие надежды и будет продолжать над ними работу, заключая лицензии с новыми спортивными клубами и так далее.

#electronic arts
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