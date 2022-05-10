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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Викингская» стратегия Frozenheim выберется из раннего доступа уже в следующем месяце
Пробыв там, по сути, чуть больше года.
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Разработчики игр продолжают нещадно использовать ходовую тему скандинавской мифологии и истории, выпуская игра про викингов, большие топоры, круглые щиты и характерные боевые корабли. Так в мае прошлого года на свет в раннем доступе появилась градостроительная стратегия Frozenheim, ну а теперь её разработчики из Paranoid Interactive совместно с Hyperstrange сообщили радостную новость о том, что полноценный релиз игры состоится 16 июня.

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В указанный день разработчики выпустят обновление версии 1.0, в состав которого включат полностью завершённую сюжетную кампанию. Попутно девелоперы сообщили, что за неполный год тираж Frozenheim превысил двести тысяч экземпляров, что позволило расширить команду разработчиков и гораздо активнее работать над игровым контентом.

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Стоит отметить, что за время пребывания в раннем доступе Frozenheim не завоевала большой популярности, однако те, кто всё же опробовали проект, отзываются о нём весьма тепло. Иными словами, перед нами пример нехватки PR-кампании.

#frozenheim
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