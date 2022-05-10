Достойно.

Инди-головоломка Please Fix the Road с приятным визуальным стилем в скором времени будет выпущена стараниями талантливого разработчика-одиночки Ариэла Юрковски. Релиз проекта должен состояться летом на всех стандартных ПК-платформах.

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В своём микроблоге девелопер также рассказал о желании выпустить Please Fix the Road на торрентах прямо во время релиза. Бесплатная версия игры будет содержать все уровни, но дальнейшие обновления получать не станет. Также разработчик немного изменит вступление и добавит «пиратской» атрибутики прямо в главное меню. На этом все различия с платной версией заканчиваются.

Причина для такого благородного решения очень простая. Автор инди-головоломки убеждён, что игрок, привыкший пользоваться торрентами, продолжит делать это и впредь. Релиз Please Fix the Road не будет в состоянии изменить его мироустройство и поведение. А вот в буквальном смысле бесплатное пиар-сопровождение своему проекту Ариэл Юрковски очень рад обеспечить. Надо признаться, это сработало — мы ведь про его творение написали.

Инди-девелопер также заверил, что сохранения из пиратской версии разблокируют достижения в Steam или GOG, если игрок захочет купить головоломку. Никакого скрытого сбора информации здесь не предусмотрено — разработчик не намерен собирать статистику по пиратам, решившим «перейти на сторону добра».

Напомним, Please Fix the Road представляет собой минималистичную казуальную головоломку, в которой геймеру нужно заниматься починкой дороги. На каждом уровне для этих целей выдаётся разный набор инструментов и прочего.

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Релиз Please Fix the Road состоится в июне 2022-го года на ПК (Steam, GOG, Itch.to) и, как вы понимаете, на торрент-трекерах.