Как и было обещано, сегодня студия WB Games Montreal вышла на связь и поведала дополнительные подробности касательно своего супергеройского боевика Gotham Knights. В центре внимания в свежей 13-минутной геймплейной публикации — игровой процесс за двух персонажей: Красного колпака и Найтвинга.
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Кроме того, сегодня разработчики объявили о том, что список актуальных платформ, на которых выйдет игра, сократится: консоли прошлого поколения — Xbox One и PlayStation 4 — было решено исключить из целевых. Решение в высшей степени правильное: позволять давным-давно морально устаревшим консолям диктовать ход развития игр в наши дни уже недопустимо.
Релиз Gotham Knights состоится 25 октября. Помимо вышеуказанных персонажей главными героями также выступают Бэтгёрл и Робин. Все четыре персонажа обладают уникальными способностями, поэтому брать с собой на задания их предстоит в зависимости от конкретных требований к прохождению.