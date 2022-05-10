Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В свежем видео по Gotham Knights показали геймплей за Найтвинга и Красного колпака
А версии игры для консолей прошлого поколения, к счастью, отменили.
анонсы и реклама
RTX 3060 Gigаbyte Gaming дешевле 70тр
-30% на i7 12700Kf - смотри цену
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

Как и было обещано, сегодня студия WB Games Montreal вышла на связь и поведала дополнительные подробности касательно своего супергеройского боевика Gotham Knights. В центре внимания в свежей 13-минутной геймплейной публикации — игровой процесс за двух персонажей: Красного колпака и Найтвинга.

реклама

Кроме того, сегодня разработчики объявили о том, что список актуальных платформ, на которых выйдет игра, сократится: консоли прошлого поколения — Xbox One и PlayStation 4 — было решено исключить из целевых. Решение в высшей степени правильное: позволять давным-давно морально устаревшим консолям диктовать ход развития игр в наши дни уже недопустимо.

анонсы и реклама
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Релиз Gotham Knights состоится 25 октября. Помимо вышеуказанных персонажей главными героями также выступают Бэтгёрл и Робин. Все четыре персонажа обладают уникальными способностями, поэтому брать с собой на задания их предстоит в зависимости от конкретных требований к прохождению.

#wb games montreal #gotham knights
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы Gotham Knights подготовили на завтра некий крупный анонс
Разработчик Gotham Knights опроверг расширение кооператива до четырёх участников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
104
Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
42
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
84
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
8
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
+

Сейчас обсуждают

Эльнур Дадашов
16:39
GALAX GeForce RTX 3090 Ti HoF получила 4,3-дюймовый дисплей и опору в комплекте
Зелёный эльф
16:37
Есть лучше предложение - нажимать на педаль газа эрегированным членом.
Ford работает над дистанционным управлением оборотами двигателя
Александр Еремеев
16:37
Такую графику бы в игры. Действительно можно спутать с видеосъемкой.
Как настоящая: энтузиаст показал выполненную на Unreal Engine 5 ж/д станцию
BigCar
16:37
14 Тб это всего 200 фильмов в формате BDRemux.
Western Digital приступила к отгрузке первых жёстких дисков объёмом 22 Тб и 26 Тб
вежливый NLAW
16:37
И виртуальные образования.
Держатели Биткоинов массово выводят монеты в стейблкоины, а Binance уже приостановил приём TerraUSD
вежливый NLAW
16:34
Пользователей крейсера маасква бы ло всего 500 человек.
Rutube до сих пор недоступен вследствие «сильнейшей за всю историю» сервиса кибератаки
Xardazzz
16:34
The Village: RuTube не подлежит восстановлению
SweetLow
16:30
10 головочные приводы - это уже чисто экстенсивное развитие. где рост поверхностной плотности в разы? >Она предполагает ощутимое ускорение записи для случайных и больших блоков. Вообще то первичная ц...
Western Digital приступила к отгрузке первых жёстких дисков объёмом 22 Тб и 26 Тб
Dmitry Mitry
16:30
Когда видишь "анонимный источник", это в 99% случаев означает вранье
The Village: RuTube не подлежит восстановлению
Johan_888
16:29
достаточно чуть резче дёрнуть мышь и твоя "бумага" телепортируется в "пространстве".
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем