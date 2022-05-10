Сделка по покупке Илоном Маском (Elon Musk) социальной сети Twitter ещё не состоялась, но еврокомиссар Тьерри Бретон (Thierry Breton), как поясняет Reuters, уже посетил новую штаб-квартиру Tesla в Техасе, где взял с главы этой компании письменные обязательства подчинить деятельность Twitter европейскому Закону о цифровых услугах (Digital Services Act).
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Помимо регулирования распространения недостоверной и вредной информации, этот закон предусматривает запрет на рекламу, рассчитанную на детскую аудиторию, а также аналогичные материалы, созданные с использованием религиозных, гендерных или политических убеждений потенциальных клиентов. Илон Маск во время встречи с Бретоном выразил солидарность с основными положениями европейского законодательства в области регулирования деятельности компаний, предоставляющих цифровые услуги.