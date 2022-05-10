А ведь сделка ещё не закрыта.

Сделка по покупке Илоном Маском (Elon Musk) социальной сети Twitter ещё не состоялась, но еврокомиссар Тьерри Бретон (Thierry Breton), как поясняет Reuters, уже посетил новую штаб-квартиру Tesla в Техасе, где взял с главы этой компании письменные обязательства подчинить деятельность Twitter европейскому Закону о цифровых услугах (Digital Services Act).

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Источник изображения: Reuters

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Помимо регулирования распространения недостоверной и вредной информации, этот закон предусматривает запрет на рекламу, рассчитанную на детскую аудиторию, а также аналогичные материалы, созданные с использованием религиозных, гендерных или политических убеждений потенциальных клиентов. Илон Маск во время встречи с Бретоном выразил солидарность с основными положениями европейского законодательства в области регулирования деятельности компаний, предоставляющих цифровые услуги.