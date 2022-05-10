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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Власти Евросоюза уже подчинили Илона Маска региональным законам на случай покупки им Twitter
А ведь сделка ещё не закрыта.
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Сделка по покупке Илоном Маском (Elon Musk) социальной сети Twitter ещё не состоялась, но еврокомиссар Тьерри Бретон (Thierry Breton), как поясняет Reuters, уже посетил новую штаб-квартиру Tesla в Техасе, где взял с главы этой компании письменные обязательства подчинить деятельность Twitter европейскому Закону о цифровых услугах (Digital Services Act).

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Источник изображения: Reuters

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Помимо регулирования распространения недостоверной и вредной информации, этот закон предусматривает запрет на рекламу, рассчитанную на детскую аудиторию, а также аналогичные материалы, созданные с использованием религиозных, гендерных или политических убеждений потенциальных клиентов. Илон Маск во время встречи с Бретоном выразил солидарность с основными положениями европейского законодательства в области регулирования деятельности компаний, предоставляющих цифровые услуги.

#илон маск #twitter #сделка #закон #евросоюз
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IRanPast
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Поверь, в телеграм-каналах "Последний блокпост", "Груз 200 РФ", "British intelligence", Геращенко и других фоток и видосов жесткого уничтожения русских фашитстов предостаточно. А ты тут одним видосико...
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вежливый NLAW
15:09
Ну вот и мы вместе с западом делаем что хотим. Можем и в белгород прогуляться, посмотрим как настрояение будет )
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
IRanPast
15:05
Тузик саф-саф, ты опять из будки без команды голос подаёшь? Собачка ты тупенькая, подожми хвостик и сиди дальше. Твоё присутствие здесь не обязательно.
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
saf-saf
15:02
Ну да, мы делаем, что хотим на окраине России, всё иностранное государство Украина ищем, но никак не найдем везде по русски местные говорят, и еще какие то фашисты бегают, ну мы их уничтожаем, и идем ...
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IRanPast
15:02
А ты покормил?
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DANYNAFIG
15:01
Покойся сонька :D
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XAM
14:59
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вежливый NLAW
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Так это просто демонстрация успешных действий была?
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