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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Следующая Forza Horizon уже находится в активной разработке
По крайней мере, на это намекает публикация в разделе вакансий.
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Когда не знаешь, что замышляют разработчики игр, взгляни на их разделы вакансий — данное правило работает давно, а последние годы и вовсе становится источником информации о долгоиграющих планах девелоперов. Так, сегодня внимательные пользователи разглядели в соответствующем разделе студии Playground Games информацию о том, что команде, отвечающей за Forza Horizon, требуется дизайнер уровней.

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Данная вакансия и позволяет предположить, что коллектив уже вовсю активно трудится над условной Forza Horizon 6. Что, впрочем, неудивительно: пятая номерная часть серии отличилась огромным успехом, и это при том, что доступна она была только на PC и Xbox двух поколений.

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В настоящее время Playground Games также активно работает над перезапуском Fable. Информации о состоянии дел на этом направлении, равно как и подробностей самого проекта, пока нет.

#playground games
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Кира Вернова
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IRanPast
15:09
Поверь, в телеграм-каналах "Последний блокпост", "Груз 200 РФ", "British intelligence", Геращенко и других фоток и видосов жесткого уничтожения русских фашитстов предостаточно. А ты тут одним видосико...
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
вежливый NLAW
15:09
Ну вот и мы вместе с западом делаем что хотим. Можем и в белгород прогуляться, посмотрим как настрояение будет )
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
IRanPast
15:05
Тузик саф-саф, ты опять из будки без команды голос подаёшь? Собачка ты тупенькая, подожми хвостик и сиди дальше. Твоё присутствие здесь не обязательно.
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
saf-saf
15:02
Ну да, мы делаем, что хотим на окраине России, всё иностранное государство Украина ищем, но никак не найдем везде по русски местные говорят, и еще какие то фашисты бегают, ну мы их уничтожаем, и идем ...
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IRanPast
15:02
А ты покормил?
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DANYNAFIG
15:01
Покойся сонька :D
Sony заявила, что в этом году сможет выпустить не более 18 млн консолей PlayStation 5
XAM
14:59
Какой блевотный формат предпочтения - 24 дюйма FHD, хотя вполне ожидаемый для этого автора. Сидеть мордой в замочную скважину - это пять (точнее 1). Для тех кто на дне - телевизор не только, что бы Пу...
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
вежливый NLAW
14:57
Так это просто демонстрация успешных действий была?
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Стас Михайлов
14:57
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