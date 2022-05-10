По крайней мере, на это намекает публикация в разделе вакансий.

Когда не знаешь, что замышляют разработчики игр, взгляни на их разделы вакансий — данное правило работает давно, а последние годы и вовсе становится источником информации о долгоиграющих планах девелоперов. Так, сегодня внимательные пользователи разглядели в соответствующем разделе студии Playground Games информацию о том, что команде, отвечающей за Forza Horizon, требуется дизайнер уровней.

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Данная вакансия и позволяет предположить, что коллектив уже вовсю активно трудится над условной Forza Horizon 6. Что, впрочем, неудивительно: пятая номерная часть серии отличилась огромным успехом, и это при том, что доступна она была только на PC и Xbox двух поколений.

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В настоящее время Playground Games также активно работает над перезапуском Fable. Информации о состоянии дел на этом направлении, равно как и подробностей самого проекта, пока нет.