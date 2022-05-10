Разработчики из студии Wales Interactive, которые выпустили ранее хоррор Maid of Sker, анонсировали свой новый проект — кооперативный шутер Sker Ritual. По случаю такого знаменательного события был представлен трейлер.
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Итак, Sker Ritual — это боевик, кооперативное участие в котором смогут принять до четырёх человек. Цели перед ними будут ставиться максимально простые и понятные: уничтожить врагов в любых количествах и размерах.
Отличительными особенностями проекта можно считать: стимпанковые пушки с возможностью улучшения, адаптируемую систему сложности, продуманную систему перков, а также систему кастомизации.
Sker Ritual должна выйти на ПК (Steam) уже текущим летом. Разработчики обещают, что проект также появится на PS5 и Xbox Series до конца текущего года.