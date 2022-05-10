На днях в Сети с подачи PlayStation Store появилась информация о том, что в супергеройском боевике Gotham Knights будет расширен кооперативный режим — с двух до четырёх участников. Данная утечка многим показалась правдоподобной, поскольку в Gotham Knights представлены четыре главных героя, из-за чего кооператив сводился бы к выбору наиболее подходящих к конкретной миссии персонажей.
реклама
Бренд-менеджер студии WB Games Девон Ньюберри, однако, опроверг данную информацию, заявив, что кооперативный режим игры останется «дуэтным».
Скорее всего, подробной информацией касательно игровых режимов разработчики поделятся сегодня ближе к вечеру в рамках специальной запланированной презентации. Релиз Gotham Knights запланирован на 25 октября на всех актуальных платформах, в том числе на консолях прошлого поколения, актуальность которых, конечно, сегодня — вопрос восприятия.