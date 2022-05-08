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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Gotham Knights допустили расширение кооператива до четырёх участников
По крайней мере, такой вывод можно сделать из страницы проекта в PS Store.
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Когда супергеройский боевик Gotham Knights был официально анонсирован летом позапрошлого года, разработчики из WB Games Montreal сразу объявили о том, что совместный режим в нём будет реализован только для двух участников. Данное заявление, учитывая наличие в игре четырёх главных героев — Бэтгёрл, Красного Колпака, Робина и Найтвинга — с самого начала вызвало недоумение в рядах геймеров, и вот, похоже, разработчики решили исправить сие недоразумение.

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На официальной странице Gotham Knights в PlayStation Store появилось упоминание, что игра по сети рассчитана на четырёх участников. Вероятнее всего, кооперативный режим было решено расширить вдвое, дабы все желающие могли сразу выступить квартетом. Допускаем также, что вариант для двоих останется в качестве опционального — для тех, кому не из кого собирать четвёрку героев, ну или же кому больше по душе «камерные» сражения.

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Напомним, что релиз Gotham Knights должен состояться 25 октября на всех актуальных платформах.

#gotham knights
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