Что, в общем-то, логично.

В конце мая состоится релиз сиквела фильма «Лучший стрелок» («Топ Ган»), и многие разработчики авиасимуляторов и авиационных аркад подготовились к данному событию заранее, анонсировав специальные дополнения на соответствующую тему. Не остались в стороне Ace Combat 7 Skies Unknown и Microsoft Flight Simulator. И если в случае с творением Bandai Namco дата релиза пока неизвестна, то вот Asobo Studio мучить геймеров неизвестностью не стала, и сегодня объявила о том, что бесплатное DLC на тему «Топ Гана» выйдет за пару дней до премьеры нового фильма — 25 мая.

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Содержимое DLC, однако, всё также остаётся тайной за семью печатями, что само по себе странно, учитывая статус бесплатности: ничего особо ценного, требующего сохранять коммерческую тайну, в подобные дополнения обычно не добавляют.

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Напоминаем, что Microsoft Flight Simulator вышел летом 2020 года и получил очень тёплые отзывы игроков. Игра постоянно совершенствуется с помощью обновлений, так что можно с уверенностью сказать, что проект с нами надолго.