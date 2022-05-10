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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Бесплатное дополнение по «Топ Гану: Мэверик» для Microsoft Flight Simulator выйдет в конце мая
Что, в общем-то, логично.
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В конце мая состоится релиз сиквела фильма «Лучший стрелок» («Топ Ган»), и многие разработчики авиасимуляторов и авиационных аркад подготовились к данному событию заранее, анонсировав специальные дополнения на соответствующую тему. Не остались в стороне Ace Combat 7 Skies Unknown и Microsoft Flight Simulator. И если в случае с творением Bandai Namco дата релиза пока неизвестна, то вот Asobo Studio мучить геймеров неизвестностью не стала, и сегодня объявила о том, что бесплатное DLC на тему «Топ Гана» выйдет за пару дней до премьеры нового фильма — 25 мая.

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Содержимое DLC, однако, всё также остаётся тайной за семью печатями, что само по себе странно, учитывая статус бесплатности: ничего особо ценного, требующего сохранять коммерческую тайну, в подобные дополнения обычно не добавляют.

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Напоминаем, что Microsoft Flight Simulator вышел летом 2020 года и получил очень тёплые отзывы игроков. Игра постоянно совершенствуется с помощью обновлений, так что можно с уверенностью сказать, что проект с нами надолго.

#microsoft flight simulator #asobo studio
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