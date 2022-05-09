Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер симулятора выживания Decimated с командными боями и войнами кланов
Игра выйдет в ранний доступ в текущем году.
анонсы и реклама
-30% на i7 12700Kf - смотри цену
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

Разработчики из независимой студии Fracture Labs представили новый трейлер Decimated — симулятора выживания в стилистике киберпанка. Сами авторы называют свой проект как «ролевую игру-приключение», но внешне и по своему устройству он больше походит на типичный ролевой экшен.

реклама

Итак, в ролевом экшене Decimated игроки нужно будет сражаться против других игроков или объединяться с ними, собирать «лут», доставлять грузы или VIP-персон, а также заниматься поиском и торговлей различными ресурсами.

Геймплей Decimated сочетает в себе привычные «выживательные» элементы с охотой на легендарных существ, захватом территорий и постройкой баз для банды игрока. Разработчики также рассказали, что сейчас всё их основное время уделяется проработке командных сетевых боёв.

анонсы и реклама
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Decimated должна выйти в раннем доступе в текущем году, через несколько недель игрокам откроют доступ к демоверсии проекта. За другими подробностями и скриншотами можно обратиться к официальной странице «выживастика» в Steam. Правда, русского языка там нет, но мы уже начинаем привыкать.

#decimated #fracture labs
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
134
5 клонов GTA, о которых мало кто знает
7
Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
70
Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
21

Сейчас обсуждают

Вова Соколов
21:50
"теплый ламповый звук" для дрочеров
Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
saf-saf
21:45
А хохлов шо в пшекии не ма? Они шо на мойве шоли размовляют)))
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
Tqer
21:44
топовый проц 8350, хули ты тут орешь нуб ?
10 лет на одной видеокарте – на что способен AMD FX 8350 + RADEON R9 290X в 2022г по тестам TG
Manager
21:41
Я до 36 лет играл регулярно. А потом 5 лет не играл вообще. В прошлом году несколько дней поиграл в EVE online и PoE и всё - не моё. Хотя для игр есть и 3090 и 6900XT и 5950X. А насчёт роутера, брат...
Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
RED
21:39
А где статья Зелота о вселенском падении битка? Кстати, сегодня сложность сети эфира заметно снизилась. Класс. Насыпать будет больше.
Цена на Bitcoin упала до самого низкого уровня с июля 2021 года
Стас Михайлов
21:38
тупо песня про воинственный, глупый, жестокий совок.
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
Стас Михайлов
21:36
твой голубой любмимый, 314дорок?
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
Стас Михайлов
21:36
Тебе всю википедию надо копипастить или этого хватит? Война́ — конфликт между политическими образованиями (государствами, племенами, политическими группировками и так далее), происходящий на почве раз...
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
Стас Михайлов
21:31
только почему-то вопли на русском. Не странно?
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
Стас Михайлов
21:28
Я сам коренную в Краснодаре, хоть я здесь не родился, приезжий. Закрой свою пасть, ты мне противен
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем