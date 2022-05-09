Игра выйдет в ранний доступ в текущем году.

Разработчики из независимой студии Fracture Labs представили новый трейлер Decimated — симулятора выживания в стилистике киберпанка. Сами авторы называют свой проект как «ролевую игру-приключение», но внешне и по своему устройству он больше походит на типичный ролевой экшен.

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Итак, в ролевом экшене Decimated игроки нужно будет сражаться против других игроков или объединяться с ними, собирать «лут», доставлять грузы или VIP-персон, а также заниматься поиском и торговлей различными ресурсами.

Геймплей Decimated сочетает в себе привычные «выживательные» элементы с охотой на легендарных существ, захватом территорий и постройкой баз для банды игрока. Разработчики также рассказали, что сейчас всё их основное время уделяется проработке командных сетевых боёв.

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Decimated должна выйти в раннем доступе в текущем году, через несколько недель игрокам откроют доступ к демоверсии проекта. За другими подробностями и скриншотами можно обратиться к официальной странице «выживастика» в Steam. Правда, русского языка там нет, но мы уже начинаем привыкать.