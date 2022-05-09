В начале февраля этого года Rockstar Games формально подтвердила факт работы над следующей частью Grand Theft Auto. Никакими подробностями с нами, естественно, не поделились, но изголодавшиеся по новинкам геймеры успели отметить данную публикацию сотнями тысяч «лайков» (отметок «Нравится»). Отметили, надо сказать, столь активно, что данный твит от Rockstar стал рекордсменом по данной статистике среди всех твитов в сегменте видеоигр. Всего на сегодняшний день свыше шестисот тысяч пользователей Twitter нажали на соответствующую кнопку под публикацией компании.
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Хотя до самого факта анонса GTA VI, а затем уж и до релиза нужно ещё постараться дожить — скорее всего, ждать осталось ещё как минимум не один год — но сам факт подтверждения разработки уже о многом говорит: хотя бы о том, что проект существует, и что Rockstar не собирается вечно эксплуатировать GTA V.