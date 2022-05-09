В конце мая в свет должна выйти новая игра по My Little Pony с подзаголовком «Приключение в бухте Мэритайм». Предполагалось, что игра будет полностью локализована на четырнадцать языков, включая русский, однако внимательные пользователи портала SteamDB заметили, что на днях — за три недели до релиза — из игры был удалён весь контент русской локализации, включая даже субтитры.
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Это было сделано без предупреждения, поэтому трудно сказать, что послужило причиной для такого, мягко говоря, странного решения. Возможно, авторы проекта решили присоединиться к движению «За всё хорошее и против всего плохого» и не собираются продавать игру в России; в любом случае, непонятно, зачем удалять уже созданную и готовую локализацию, которой вполне могли бы пользоваться в других преимущественно русскоязычных регионах планеты.
На данном этапе наиболее верным решением будет дождаться релиза и узнать, что на самом деле задумали девелоперы и издатель. Одно ясно: на нелепую случайную ошибку, учитывая текущую ситуацию, удаление именно русской локализации не похоже.