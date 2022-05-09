Опять пчёлы против мёда или же нелепая ошибка?

В конце мая в свет должна выйти новая игра по My Little Pony с подзаголовком «Приключение в бухте Мэритайм». Предполагалось, что игра будет полностью локализована на четырнадцать языков, включая русский, однако внимательные пользователи портала SteamDB заметили, что на днях — за три недели до релиза — из игры был удалён весь контент русской локализации, включая даже субтитры.

реклама

Это было сделано без предупреждения, поэтому трудно сказать, что послужило причиной для такого, мягко говоря, странного решения. Возможно, авторы проекта решили присоединиться к движению «За всё хорошее и против всего плохого» и не собираются продавать игру в России; в любом случае, непонятно, зачем удалять уже созданную и готовую локализацию, которой вполне могли бы пользоваться в других преимущественно русскоязычных регионах планеты.

анонсы и реклама 3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

На данном этапе наиболее верным решением будет дождаться релиза и узнать, что на самом деле задумали девелоперы и издатель. Одно ясно: на нелепую случайную ошибку, учитывая текущую ситуацию, удаление именно русской локализации не похоже.