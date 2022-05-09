На днях в нашей редакционной новостной ленте проскакивал материал о том, что популярность экшена Babylon’s Fall, если слово «популярность» к нему вообще можно применять, находится на устрашающих значениях: в определённый момент показатель «онлайна» игры проседал до одного-единственного пользователя. Падать, как видите, ещё есть, куда, и сегодня утром данное падение осуществилось: в определённый момент в Babylon’s Fall в Steam снижался до нуля.
реклама
Безусловно, данное обстоятельство было вызвано фактором времени, но, тем не менее, прецедент, которым могут «похвастать» далеко не все игры, особенно от именитых разработчиков, был создан. Дневная статистика Babylon’s Fall тоже гордости не вызывает: от сорока до шестидесяти пользователей одновременно. Провал? Безусловно. И полный.
Square Enix, впрочем, так не считает, и продолжит выделять ресурсы на то, чтобы студия PlatinumGames поддерживала проект новым контентом.