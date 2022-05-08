В данный момент проект доступен в Steam.

Разработчики из Dream Powered Games совместно с издательством Focus Entertainment анонсировали консольную версию Warstride Challenges — динамичного шутера с огромными прыжками и непрекращающимся экшеном.

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Теперь стало известно, что проект дополнительно выйдет на PS5 и Xbox Series X|S. Точной даты релиза пока нет, но его авторы заверяют, что он состоится одновременно с выходом Warstride Challenges из раннего доступа.

Warstride Challenges доступна для ознакомления в Steam, там она вышла 19 апреля текущего года. Лучше всего геймплей шутера описывают вот эти слова со страницы магазина Valve: «На безумной скорости расстреливайте полчища демонов, вступая в кровавые перестрелки и проходя всё более сложные испытания. Замедляйте время, чтобы сделать невероятные выстрелы в голову, проделывайте банни-хопы, чтобы набрать скорость, скользите на поворотах и уничтожайте недругов разрушительными ударными волнами! Умирайте и восставайте, чтобы достичь идеальной пробежки, войти в международные списки лидеров и показать миру, что вы лучший убийца демонов».

На момент публикации данного материала у Warstride Challenges есть 95 % рейтинга, но на основании только 83 отзывов. Пожелаем его авторам удачи в расширении пользовательской аудитории.