Хотя в России праздники ещё продолжаются, и рабочая неделя стартует только у тех, кому по должности необходимо трудиться и в выходные дни. Тем не менее, на календаре воскресенье, а это значит, что Valve опубликовала очередной чарт продаж по итогам недели. Изменений на этот раз предельно мало, да и те, что имеются, с трудом можно назвать таковыми.
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На первом месте по-прежнему портативный игровой ПК Steam Deck, на втором — Elden Ring. Удивление вызывает разве что факт присутствия на третьей ступеньке пьедестала Rogue Legacy 2, а также очень быстрое «скатывание» Dune Spice Wars на самое дно чарта. В остальном изменения в десятке лидеров — минимальные:
- Steam Deck;
- Elden Ring;
- Rogue Legacy 2;
- Monster Hunter Rise;
- The Stanley Parable Ultra Deluxe;
- Valve Index VR Kit;
- Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition;
- Dying Light 2;
- Warhammer 40,000 Chaos Gate Daemonhunters;
- Dune Spice Wars.