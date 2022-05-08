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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Steam Deck и Elden Ring продолжают лидировать в чарте продаж Steam
Возникает ощущение, что «игор нет».
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RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

Хотя в России праздники ещё продолжаются, и рабочая неделя стартует только у тех, кому по должности необходимо трудиться и в выходные дни. Тем не менее, на календаре воскресенье, а это значит, что Valve опубликовала очередной чарт продаж по итогам недели. Изменений на этот раз предельно мало, да и те, что имеются, с трудом можно назвать таковыми.

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RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

На первом месте по-прежнему портативный игровой ПК Steam Deck, на втором — Elden Ring. Удивление вызывает разве что факт присутствия на третьей ступеньке пьедестала Rogue Legacy 2, а также очень быстрое «скатывание» Dune Spice Wars на самое дно чарта. В остальном изменения в десятке лидеров — минимальные:

  • Steam Deck;
  • Elden Ring;
  • Rogue Legacy 2;
  • Monster Hunter Rise;
  • The Stanley Parable Ultra Deluxe;
  • Valve Index VR Kit;
  • Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition;
  • Dying Light 2;
  • Warhammer 40,000 Chaos Gate Daemonhunters;
  • Dune Spice Wars.
#steam #valve
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