Возникает ощущение, что «игор нет».

Хотя в России праздники ещё продолжаются, и рабочая неделя стартует только у тех, кому по должности необходимо трудиться и в выходные дни. Тем не менее, на календаре воскресенье, а это значит, что Valve опубликовала очередной чарт продаж по итогам недели. Изменений на этот раз предельно мало, да и те, что имеются, с трудом можно назвать таковыми.

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анонсы и реклама RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р <b>На порядок</b> подешевела RTX 3070 Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб 7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр 98" Samsung 4K - 3 419 000р Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

На первом месте по-прежнему портативный игровой ПК Steam Deck, на втором — Elden Ring. Удивление вызывает разве что факт присутствия на третьей ступеньке пьедестала Rogue Legacy 2, а также очень быстрое «скатывание» Dune Spice Wars на самое дно чарта. В остальном изменения в десятке лидеров — минимальные: