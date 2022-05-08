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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Российский энтузиаст показал 11 минут геймплея своего ремейка Need for Speed Underground 2
Проект создаётся на Unreal Engine 4.
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Существуют такие игры, при упоминании которых не зазорно применять эпитет «культовая». Гоночная аркада Need for Speed Underground 2, безусловно, является славным представителем подобных проектов, поэтому нет ничего удивительного в том, что энтузиасты, в том числе отечественные, в свободное время работают над соответствующими фанатскими ремейками. Своим видением того, как должна выглядеть относительно современная версия Underground 2, на днях поделился программист Иван Новожилов.

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Разработчик создаёт ремейк на базе движка Unreal Engine 4, и в нижеуказанном 11-минутном видеоролике можно оценить статус работы и уровень его качества.

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Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

На текущий момент ремейк находится в активной разработке, и Новожилов пока не торопится открывать к нему публичный доступ. Так что пока остаётся смотреть на картинки и видеоролики, приговаривая «Красивое».

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