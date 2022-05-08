Проект создаётся на Unreal Engine 4.

Существуют такие игры, при упоминании которых не зазорно применять эпитет «культовая». Гоночная аркада Need for Speed Underground 2, безусловно, является славным представителем подобных проектов, поэтому нет ничего удивительного в том, что энтузиасты, в том числе отечественные, в свободное время работают над соответствующими фанатскими ремейками. Своим видением того, как должна выглядеть относительно современная версия Underground 2, на днях поделился программист Иван Новожилов.

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Разработчик создаёт ремейк на базе движка Unreal Engine 4, и в нижеуказанном 11-минутном видеоролике можно оценить статус работы и уровень его качества.

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На текущий момент ремейк находится в активной разработке, и Новожилов пока не торопится открывать к нему публичный доступ. Так что пока остаётся смотреть на картинки и видеоролики, приговаривая «Красивое».