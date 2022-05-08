Космосим Star Citizen находится в таком незавидном положении в плане своей репутации, что разработчикам приходится очень аккуратно ходить по тончайшему льду, ведь одна ошибка будет означать уход игры под воду с её последующей там погибелью. До утопления, конечно, дело ещё не дошло, но трещина образовалась, и виной тому крайне несвоевременная публикация студией Cloud Imperium Games информации о работе над реалистичной деформацией постельного белья. Речь как минимум идёт о простынях, наволочках и, видимо, пододеяльниках.
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По словам разработчиков, смысл во внедрении данной технологии появился после того, как в Star Citizen была реализована обновлённая система отдыха неигровых персонажей, которые отныне имеют свой распорядок дня и, как следствие, должны отдыхать.
Казалось бы, известие если не хорошее, то нейтральное, ведь речь идёт об использовании современных технологий в области игровой физики, но геймеры данную новость восприняли в штыки, обвинив разработчиков в неверной расстановке приоритетов. В выражениях игроки не стесняются, заявляя, что вместо распыления ресурсов на подобные мелочи разработчикам следовало бы активнее работать над завершением проекта с его полноценным релизом. И не согласиться с данным справедливым недовольством, учитывая, что Star Citizen находится в разработке уже больше десяти лет, действительно сложно.