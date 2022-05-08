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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Star Citizen появится реалистичная деформация простыней — геймеры недовольны
Странные у разработчиков приоритеты.
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Космосим Star Citizen находится в таком незавидном положении в плане своей репутации, что разработчикам приходится очень аккуратно ходить по тончайшему льду, ведь одна ошибка будет означать уход игры под воду с её последующей там погибелью. До утопления, конечно, дело ещё не дошло, но трещина образовалась, и виной тому крайне несвоевременная публикация студией Cloud Imperium Games информации о работе над реалистичной деформацией постельного белья. Речь как минимум идёт о простынях, наволочках и, видимо, пододеяльниках.

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По словам разработчиков, смысл во внедрении данной технологии появился после того, как в Star Citizen была реализована обновлённая система отдыха неигровых персонажей, которые отныне имеют свой распорядок дня и, как следствие, должны отдыхать.

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Казалось бы, известие если не хорошее, то нейтральное, ведь речь идёт об использовании современных технологий в области игровой физики, но геймеры данную новость восприняли в штыки, обвинив разработчиков в неверной расстановке приоритетов. В выражениях игроки не стесняются, заявляя, что вместо распыления ресурсов на подобные мелочи разработчикам следовало бы активнее работать над завершением проекта с его полноценным релизом. И не согласиться с данным справедливым недовольством, учитывая, что Star Citizen находится в разработке уже больше десяти лет, действительно сложно.

#star citizen #cloud imperium games
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