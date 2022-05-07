Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Последний герой: аудитория Babylon’s Fall в Steam сокращалась до одного пользователя
Даже этого для данной игры — много. Справедливо заметят многие.
анонсы и реклама
3060 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
RTX 3060 Ti за копейки в Регарде
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Экшен с элементами RPG Babylon’s Fall от создателей NieR Automata с самого начала звёзд с неба не хватал и, справедливости ради, полностью заслужил статус абсолютного провала по всем критериям. Если же вы в этом сомневаетесь, то имеет смысл ознакомиться со статистикой «онлайна», предоставленной сервисом SteamCharts. Согласно ей, 4 марта Babylon’s Fall сумела установить абсолютный антирекорд: в Сети присутствовал только один пользователь.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Стоит отметить, что данный экстремум является пусть и очень показательным, но всё же исключением. Правило, впрочем, тоже особой радости не вызывает: пиковый суточный «онлайн» Babylon’s Fall в Steam едва превышает пятьдесят пользователей, в то время как пиковое значение за всё время составляло всего 1 166 человек. Безусловный провал, и неясно, как PlatinumGames будет от него отмываться.

#platinumgames #babylons fall
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

От провала к катастрофе: пиковый «онлайн» Babylon’s Fall в Steam проседает ниже сотни
Авторы Babylon’s Fall не собираются бросать игру и продолжат готовить для неё обновления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
31
10 самых популярных видеокарт 2022 года по статистике сервиса Steam
21
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
16
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3
28
Главные игры мая 2022 года
12
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть первая
10
Две сборки ПК 2022 года из б/у комплектующих за 40 и 50 тысяч рублей - играем в любые проекты, но не на ультра
21

Сейчас обсуждают

BorealSine
20:49
бред, те же 70% , +1200 по памяти и всё, 118 хэшей при использовании компа, 279 ват жрёт.
Майнинг на видеокартах NVIDIA становится прибыльнее – хакеры окончательно взломали защиту LHR
BorealSine
20:47
в найсхэш зайди и установи режим мануальной работы, скорее всего сама прога тебе выставляет данные и у тебя оверклок становится не стабильный и крашится все, все идеально работает
Майнинг на видеокартах NVIDIA становится прибыльнее – хакеры окончательно взломали защиту LHR
Xardazzz
20:46
ну если покупатель совершенно юридически безграмотен, то он может посетить юриста и тот ему за 1.5-3 тыс руб составит и досудебную претензию и исковое заявление в суд. потом сумма потраченная на юрист...
Маркетплейс СДЭК, позволяющий купить технику по доступным ценам, не выдержал нагрузки в день запуска
saf-saf
20:44
Не угадал))) Подскажу - суммарно месячный доход с ренты чуть больше 200 тыр. Так сколько у меня квартир? Будут еще попытки?
Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
Александр Олейников
20:40
Разлочили LoH карты в NiceHash QuickMiner. Моя 3060 TiL давала 44, а а сейчас 55 хешей
Российские магазины снизили цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3050 можно купить за 44 000р
saf-saf
20:36
Пахнет Победой))) 9 мая в Херсоне будет парад. Люди счастливы наконец то освободится от бандеровцев!
Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
Rey.B.
20:36
Людей, тем более чужих, на войнах жалеют не особо. Войны в первую очередь ведутся на истощение экономики! Сейчас идёт в расход содержимое военных складов, резервы нефти и продовольствия. Концу лета, э...
К концу торгов 6 мая доллар закрепился на отметке в 69 рублей
funnyguyyar
20:35
А там можно и пересмотр дела на "упущенную выгоду" и "простой" и ещё на вторую видяху денег выбить хватит. Я так с председателем СНТ за незаконные поборы судился. требовал вернуть 50к взносов, суд сог...
Маркетплейс СДЭК, позволяющий купить технику по доступным ценам, не выдержал нагрузки в день запуска
saf-saf
20:32
Солнецепеками вам регулярно передают приветы))) Копченый салорейх, такой копченый)))
Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
funnyguyyar
20:31
Проверять товар на месте ДО оплаты? Не, не слышал. Вы, наверное, доставку техники на дом тоже подписываете не глядя и не проверяя ничего? В ДНС брал блок питания с гарантией 3 года, на второй год прос...
Маркетплейс СДЭК, позволяющий купить технику по доступным ценам, не выдержал нагрузки в день запуска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем