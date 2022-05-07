Экшен с элементами RPG Babylon’s Fall от создателей NieR Automata с самого начала звёзд с неба не хватал и, справедливости ради, полностью заслужил статус абсолютного провала по всем критериям. Если же вы в этом сомневаетесь, то имеет смысл ознакомиться со статистикой «онлайна», предоставленной сервисом SteamCharts. Согласно ей, 4 марта Babylon’s Fall сумела установить абсолютный антирекорд: в Сети присутствовал только один пользователь.
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Стоит отметить, что данный экстремум является пусть и очень показательным, но всё же исключением. Правило, впрочем, тоже особой радости не вызывает: пиковый суточный «онлайн» Babylon’s Fall в Steam едва превышает пятьдесят пользователей, в то время как пиковое значение за всё время составляло всего 1 166 человек. Безусловный провал, и неясно, как PlatinumGames будет от него отмываться.