Кажущийся бессменным руководитель Take-Two Interactive Штраус Зельник, успевший запомниться игрокам своими неоднозначными заявлениями о будущем игровой индустрии и объяснениями причин, по которым цены на игры должны повышаться, останется в должности до конца 2028/2029 финансового года. Об этом свидетельствует контракт, с текстом которого успели ознакомиться журналисты издания Axios.
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Но любопытно в этой истории другое: как следует из текста контракта, бонус, который Зельник будет получать по итогам своей деятельности за год, будет ещё сильнее, чем раньше, зависеть от выручки Take-Two в сегменте микротранзакций. Кроме того, в контракте содержатся формулировки, позволяющие предположить, что под микротранзакциями Take-Two также понимает NFT-контент, вызывающий у современного геймера исключительно ярость как высшую форму непонимания необходимости существования такого контента.
Учитывая, что рынок NFT в общей сложности рухнул на 92 %, хотелось бы верить, что руководство Take-Two пересмотрит свои планы. Для своего же блага. Что же до микротранзакций, то всем хорошо известно, что видеоигры создают в первую очередь для зарабатывания денег. Иными словами, шедевров от Take-Two можно не ждать и волноваться за GTA VI, ведь Rockstar Games, если кто вдруг запамятовал, входит в состав компании.