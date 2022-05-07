Разработчики из Bid Dad Wolf совместно с издательством Nacon опубликовали большое геймплейное видео экшена Vampire: The Masquerade — Swansong. Представленный материал также снабжён комментариями от авторов.
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Сама игра выходит уже совсем скоро — 19 мая. Сюжет очередной Vampire концентрируется на трёх вампирах из разных кланов Камарилья — тайного общества, в которое входит большинство кровососов. Будут там интриги, подлоги, предательства с попутной защитой в интересах клана. В общем, всё то, что любят фанаты серии The Masquerade.
«Примерьте на себя роли трёх разных вампиров, каждому из которых более сотни лет. Следите за сюжетом игры через переплетение их судеб, разбирайтесь в различных точках зрения и используйте показатели персонажей, чтобы отделить правду от лжи. Каждый персонаж владеет собственными вампирскими способностями и дисциплинами, которые вы можете улучшать, основываясь на своих предпочтениях и стиле игры. Что вы выберете: устрашение, соблазнение или скрытность? Любой путь подойдёт — до тех пор пока он позволяет утолить ваш вечный голод», — гласит официальное описание игры.
Vampire: The Masquerade — Swansong выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.