На своей странице в Twitter Илон Маск (Elon Musk) опубликовал ссылку на материал издания Fortune, которое рассказывает о росте интереса к вакансиям в одноимённой компании на 250% после объявления миллиардера о намерениях купить эту социальную сеть. Из ставшей достоянием общественности презентации для инвесторов и кредиторов известно, что к следующему году Маск рассчитывает увеличить численность персонала Twitter более чем на тысячу человек, хотя с кем-то из сотрудников придётся расстаться.
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Сам Илон Маск сопроводил публикацию ссылки на исходный материал Fortune эмоциональным комментарием, в котором выразил свою глубокую убеждённость в необходимости наличия у руководителей технических компаний выдающихся навыков в предметной отрасли. Если говорить о сфере разработки программного обеспечения, то профильные менеджеры должны уметь создавать великолепный программный код, по мнению миллиардера. В противном случае, как иронично заявил Маск, они будут выглядеть, как капитан кавалерии, который не умеет ездить верхом на лошади. В этом контексте весьма двусмысленно звучат слухи о намерениях самого Маска возглавить Twitter в течение первых месяцев после покупки этой компании.