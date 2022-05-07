И нарастить аудиторию социальной сети почти до миллиарда человек.

Изданию The New York Times удалось получить доступ к презентации для инвесторов и кредиторов, которую представители Илона Маска (Elon Musk) подготовили для привлечения финансовых ресурсов, необходимых для покупки компании Twitter. В ней миллиардер пытается убедить кредиторов, что сможет к 2028 году увеличить аудиторию социальной сети с прошлогодних 217 млн до 931 млн человек. При этом выручка вырастет с $5 млрд до $26,4 млрд.

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Источник изображения: Reuters

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Структура выручки компании тоже изменится. Если в 2020 году она на 90% определялась поступлениями от рекламы, то в 2028 году Twitter рассчитывает получить лишь $12 млрд выручки от рекламодателей, а ещё $10 млрд принесут подписчики. Оставшиеся $4,4 млрд обеспечат дополнительные сервисы типа платёжной системы. Маск намерен развивать не только подписку Twitter Blue, аудитория которой вырастет до 69 млн к 2025 году и до 159 млн к 2028 году, но и представить некий новый вид подписки, который уже в 2023 году привлечёт до 9 млн клиентов, а к 2028 году наберёт 104 млн пользователей. Возможно, подписчики нового сервиса смогут просматривать содержимое Twitter без рекламы. В следующем году Маск рассчитывает сократить часть персонала компании, но сперва он увеличит его в текущем. После 2023 года численность штата Twitter будет только расти, чтобы к 2025 году достичь 11 072 человек против нынешних 7500 сотрудников.