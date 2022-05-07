Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск рассчитывает увеличить выручку Twitter в пять раз за семь лет
И нарастить аудиторию социальной сети почти до миллиарда человек.
анонсы и реклама
Слив 3060 MSI Gaming - смотри цену
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Изданию The New York Times удалось получить доступ к презентации для инвесторов и кредиторов, которую представители Илона Маска (Elon Musk) подготовили для привлечения финансовых ресурсов, необходимых для покупки компании Twitter. В ней миллиардер пытается убедить кредиторов, что сможет к 2028 году увеличить аудиторию социальной сети с прошлогодних 217 млн до 931 млн человек. При этом выручка вырастет с $5 млрд до $26,4 млрд.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Структура выручки компании тоже изменится. Если в 2020 году она на 90% определялась поступлениями от рекламы, то в 2028 году Twitter рассчитывает получить лишь $12 млрд выручки от рекламодателей, а ещё $10 млрд принесут подписчики. Оставшиеся $4,4 млрд обеспечат дополнительные сервисы типа платёжной системы. Маск намерен развивать не только подписку Twitter Blue, аудитория которой вырастет до 69 млн к 2025 году и до 159 млн к 2028 году, но и представить некий новый вид подписки, который уже в 2023 году привлечёт до 9 млн клиентов, а к 2028 году наберёт 104 млн пользователей. Возможно, подписчики нового сервиса смогут просматривать содержимое Twitter без рекламы. В следующем году Маск рассчитывает сократить часть персонала компании, но сперва он увеличит его в текущем. После 2023 года численность штата Twitter будет только расти, чтобы к 2025 году достичь 11 072 человек против нынешних 7500 сотрудников.

#финансы #илон маск #twitter #сделка
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Илон Маск убеждён, что руководители должны обладать отличными компетенциями в предметных областях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
27
10 самых популярных видеокарт 2022 года по статистике сервиса Steam
21
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
12
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3
21
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть первая
2

Сейчас обсуждают

corsi
08:40
Если бы на 5 млрд. оштрафовали - это да, а 5,5 млн - это сколько, меньше дневной выручки?
NVIDIA оштрафовали на $5 500 000 за сокрытие информации о продаже видеокарт майнерам
taurus88
08:39
контакт нормально держит, учитывая массу?
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
taurus88
08:38
хорошую флэху объёмом 128гб имеющую стабильные 200+ мб/с нынче можно отыскать за 35 зелёных. не так уж неподъёмно.
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
taurus88
08:34
ну так дрова это основа основ. что об этом могут знать в интел, равно как и в амд. тут знаток только нвидиа.
В апреле Intel так и не выпустила для видеокарт Arc драйвер с отключаемой оптимизацией в бенчмарках
Николай Врублевский
08:33
Интеллектуальная собственность, не подкрепленная производственными мощностями и необходимыми для производства ресурсами - обычный пшик. Проблемы с ресурсами ? Проблема с энергией ? Можешь засунуть себ...
Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
taurus88
08:32
бесполезная хрень для задротов. сижу на низкопрофильной мембране и бед не знаю, ещё и без звука клацания на весь дом.
Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
taurus88
08:31
так играй в дум первый, чё. нахера тебе современные текстуры, фильтрация их, нормальное сглаживание и объёмное освещение, не говоря о всяких паралаксмапингах и прочей "чепухи" для улучшения геометрии....
Первые игровые тесты AMD Radeon RX 6950 XT показали преимущество над NVIDIA GeForce RTX 3090
ёЖикВтуманэ
08:30
Да уж,красивый и цветущий был город Мариуполь,пока не нагрянули отмороженные орки,которые сделали из него новый Сталинград.
Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
Александр Воронков
08:30
Какие-то материалы - «разнонаправленные»… то 9900К ещё огонь 🔥 и всего 10-12% уступает 12900К, то 4790K превратился в «рухлядь».
Core i7-4790K vs Core i3-12100F – на что способен самый быстрый процессор 2014г в играх спустя 8 лет
taurus88
08:27
открою тебе "секрет" - любая графическая настройка изменяет только визуал.
Первые игровые тесты AMD Radeon RX 6950 XT показали преимущество над NVIDIA GeForce RTX 3090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем