Нарекли его банально — Definitive Edition.

Разработчики из Nine Dots Studio совместно с издательством Deep Silver сообщили о том, что усовершенствованное издание ролевой игры Outward, разработанное специально для PC и консолей текущего поколения (коими сегодня надо считать исключительно PS5 и Xbox Series), поступит в продажу уже через полторы недели — 17 мая.



Согласно описанию, в состав Outward Definitive Edition, а именно так неоригинально назвали обновлённое издание разработчики, помимо самой Outward и дополнения The Soroboreans и The Three Brothers также войдут улучшения баланса и усовершенствования в области игрового процесса и удобства пользования интерфейсом.

Если у вас уже есть Outward вместе с обоими указанными выше дополнениями, то вы имете право на бесплатное обновление. Остальным, надо полагать, придётся доплатить разницу.