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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Обновлённое издание ролевой игры Outward поступит в продажу в середине мая
Нарекли его банально — Definitive Edition.
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Разработчики из Nine Dots Studio совместно с издательством Deep Silver сообщили о том, что усовершенствованное издание ролевой игры Outward, разработанное специально для PC и консолей текущего поколения (коими сегодня надо считать исключительно PS5 и Xbox Series), поступит в продажу уже через полторы недели — 17 мая.

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Согласно описанию, в состав Outward Definitive Edition, а именно так неоригинально назвали обновлённое издание разработчики, помимо самой Outward и дополнения The Soroboreans и The Three Brothers также войдут улучшения баланса и усовершенствования в области игрового процесса и удобства пользования интерфейсом.

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Если у вас уже есть Outward вместе с обоими указанными выше дополнениями, то вы имете право на бесплатное обновление. Остальным, надо полагать, придётся доплатить разницу.

#outward
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