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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Создатели Halo Infinite признали, что запуск второго сезона игры оказался неудачным
Что они ни делают — не идут дела.
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Так уж сложилось, что с Halo Infinite у 343 Industries продолжается лишь череда проблем, неудач и непониманий. С самого релиза поддержка проекта отошла на второй план, в результате чего старт второго игрового сезона задержался аж на полгода. Даже такой беспредел можно стерпеть, однако 343 Industries даже с полугодовой задержкой умудрилась допустить при старте нового сезона ворох ошибок. В частности, пользователи жалуются на поломки оружия, ошибочный сбор статистики испытаний и многое другое.

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Второй сезон стартовал третьего мая, и разработчикам понадобилось трое суток, чтобы признать, что его запуск действительно оказался проблемным. Креативный директор Halo Infinite Джозеф Стейтен сообщил, что студия прислушивается к отзывам игроков и в курсе имеющихся проблем. В настоящее время 343 Industries собирает статистику и продумывает варианты исправления ошибок.

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Сколько времени займёт весь этот процесс, неизвестно. Что ясно, так это то, что Halo Infinite продемонстрировала совсем не те статистические результаты, которые можно было бы ожидать от проекта в столь известной франшизе.

#xbox game studios #343 industries #halo infinite
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