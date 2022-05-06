Так уж сложилось, что с Halo Infinite у 343 Industries продолжается лишь череда проблем, неудач и непониманий. С самого релиза поддержка проекта отошла на второй план, в результате чего старт второго игрового сезона задержался аж на полгода. Даже такой беспредел можно стерпеть, однако 343 Industries даже с полугодовой задержкой умудрилась допустить при старте нового сезона ворох ошибок. В частности, пользователи жалуются на поломки оружия, ошибочный сбор статистики испытаний и многое другое.
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Второй сезон стартовал третьего мая, и разработчикам понадобилось трое суток, чтобы признать, что его запуск действительно оказался проблемным. Креативный директор Halo Infinite Джозеф Стейтен сообщил, что студия прислушивается к отзывам игроков и в курсе имеющихся проблем. В настоящее время 343 Industries собирает статистику и продумывает варианты исправления ошибок.
Сколько времени займёт весь этот процесс, неизвестно. Что ясно, так это то, что Halo Infinite продемонстрировала совсем не те статистические результаты, которые можно было бы ожидать от проекта в столь известной франшизе.