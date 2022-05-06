Потому что могут.

В рамках фестиваля EVE Fanfest 2022 разработчики из CCP Games не только сообщили о том, что в EVE Online появится интеграция с Microsoft Excel, что, конечно, занимательно, но отдельной новости совершенно не стоит. Куда важнее тот факт, что на фестивале представители студии сообщили о том, что трудятся сразу над двумя новыми проектами.

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Первый из них — сетевой научно-фантастический боевик, который порадует инновациями в игровом процессе. За разработку отвечает лондонский отдел CCP Games, а сама работа ведётся уже как минимум несколько лет. В подробности разработчики вдаваться не стали, справедливо считая, что лучше не разглагольствовать, а демонстрировать всё на деле. Когда придёт соответствующее время.

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Второй проект — мобильная глобальная стратегия во вселенной EVE Online. Производство данного проекта поручили шанхайскому подразделению студии; что, в общем-то, закономерно: китайцы на мобильных играх собаку съели. Подробностей также пока нет.