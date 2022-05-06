Из истории публичных высказываний друг о друге можно сделать вывод, что Билл Гейтс (Bill Gates) и Илон Маск (Elon Musk) не могут похвастать доброжелательным отношением друг к другу, хотя и откровенной неприязни они не демонстрируют. По словам CNBC, на этой неделе Билл Гейтс на одном из общественных мероприятий выразил сомнение, что затея Илона Маска с покупкой Twitter обязательно увенчается успехом.
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По словам одного из основателей Microsoft, Илон Маск продемонстрировал способность собирать вокруг себя талантливых инженеров, об этом можно судить хотя бы по успеху компаний Tesla и SpaceX в своих сегментах рынка, но история с Twitter не сможет гарантированно его повторить.
Вопросы вызывает у Гейтса и готовность Маска ограничить распространение недостоверной информации через приобретаемую социальную сеть. Сам Билл Гейтс столкнулся с потоками дезинформации относительно прививок от COVID-19, а потому весьма чувствителен к вопросам цензуры в социальных сетях. Как известно, Маск выступает за свободу слова, считая её более высоким общественным приоритетом, чем прочие гуманитарные проблемы.