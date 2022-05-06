Несмотря на то, что Cloud Imperium Games регулярно позволяет всем желающим лично убедиться в том, что невероятно амбициозный космосим Star Citizen активно разрабатывается, количество скептиков не уменьшается. Разработчики не теряют надежды на изменение общественного мнения, поэтому продолжают активно предоставлять геймерам бесплатный доступ к своему проекту. Очередная такая акция пройдёт с 20 по 31 мая как часть события Invictus Launch Week.
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По заверениям разработчиков, в рамках периода бесплатного доступа игроки смогут опробовать актуальную версию Star Citizen и, при желании, сравнить её с тем, как проект выглядел несколько месяцев назад.
Стоит отметить, что на сегодняшний день сбор средств на создание Star Citizen перевалил за 455 миллионов долларов, что пусть и косвенно, но всё же демонстрирует веру геймеров в то, что проект доберётся до полноценного релиза хотя бы при их жизни.