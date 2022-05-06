Стандартная процедура.

Переход одной крупной компании под контроль другой, ещё более крупной компании — это, как известно, совсем не то же самое, что пойти в ларёк и купить там батон хлеба. Подобные сделки должны пройти череду юридических проверок, в том числе на соответствие правилам антимонопольного законодательства. Разобраться в том, что объявленная в конце января сделка между Sony и Bungie соответствует закону, как сообщают СМИ, предстоит Федеральной торговой комиссии США.

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Переживать за сделку между компаниями не стоит, поскольку перед нами обычная, рутинная для Федеральной торговой комиссии процедура, через которую проходят все подобные изменения на рынке. Учитывая, что приобретение Sony трудно назвать масштабным и всеобъемлющим в рамках игровой индустрии, крайне маловероятно, что у антимонопольщиков возникнут к этой сделке какие-нибудь претензии.

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А вот для конечного потребителя подобные слияния — обоюдоострые мечи. С одной стороны, любимые разработчики получают в своё распоряжение почти безграничные ресурсы большой компании. С другой, становятся подчинёнными и обязанными исполнять требования головной компании — например, снимать свои игры с продажи в «неугодных» странах, чего, сохранив независимость, можно было бы не делать и не терять рынки сбыта, вернуть которые потом будет архисложно и затратно по времени.