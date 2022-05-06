С тех пор, как Infinity Ward официально опубликовала логотип переосмысления Call of Duty Modern Warfare II, существование данного проекта перестало быть слухом и перешло в разряд ожидаемых анонсов. Ждать, если верить авторитетному инсайдеру Тому Хендерсону, который пока не ошибся ни в одном из своих «прогнозов», осталось совсем недолго: по его сведениям, Activision назначила презентацию новинки на следующий месяц. В какой конкретно день, не уточняется, однако другие источники заверяют, что это произойдёт в рамках Summer Game Fest, то есть, 9 июня.
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По неподтверждённым сведениям, презентация Modern Warfare II пройдёт в два этапа. Первый — собственно, в июне — посвятят одиночной кампании проекта, второй задержится до августа и продемонстрирует сетевой режим.
Стоит отметить, что ранее Activision избрала для серии Call of Duty новое правило, по которому анонс новинок происходит незадолго до их релиза. По всей видимости, анонс для Activision — это демонстрация сетевого режима как более востребованной части любой игры серии Call of Duty.