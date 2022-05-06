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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: новую Call of Duty Modern Warfare II официально покажут в начале июня
Подождём, что ж ещё поделать.
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С тех пор, как Infinity Ward официально опубликовала логотип переосмысления Call of Duty Modern Warfare II, существование данного проекта перестало быть слухом и перешло в разряд ожидаемых анонсов. Ждать, если верить авторитетному инсайдеру Тому Хендерсону, который пока не ошибся ни в одном из своих «прогнозов», осталось совсем недолго: по его сведениям, Activision назначила презентацию новинки на следующий месяц. В какой конкретно день, не уточняется, однако другие источники заверяют, что это произойдёт в рамках Summer Game Fest, то есть, 9 июня.

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По неподтверждённым сведениям, презентация Modern Warfare II пройдёт в два этапа. Первый — собственно, в июне — посвятят одиночной кампании проекта, второй задержится до августа и продемонстрирует сетевой режим.

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Стоит отметить, что ранее Activision избрала для серии Call of Duty новое правило, по которому анонс новинок происходит незадолго до их релиза. По всей видимости, анонс для Activision — это демонстрация сетевого режима как более востребованной части любой игры серии Call of Duty.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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