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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Outriders до сих пор не окупила расходы на свою разработку
И, видимо, никогда уже не окупит.
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Приключенческий боевик Outriders поступил в продажу около тринадцати месяцев назад, по прошествии которых, согласно отчёту студии People Can Fly, так и не начал приносить прибыль. В игровой индустрии под прибылью подразумевают полное возмещение затрат на производство проекта и начало его работы «в плюс» — так вот, этот рубеж Outriders до сих пор не преодолела.

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Более того, разработчики сильно сомневаются, что ситуация изменится к лучшему. Напротив: они настроены максимально пессимистично и считают, что никакой гарантии того, что Outriders сумеет заработать достаточно денег, чтобы возместить понесённые компанией убытки на производство и заработные платы, попросту нет.

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Несмотря на безрадостный сценарий, People Can Fly продолжает поддерживать своё творение. Так, в конце июня Outriders получит крупное дополнение Worldslayer, которое поведает новую историю и заметно разнообразит игровой мир.

#square enix #people can fly #outriders
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