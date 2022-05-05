Приключенческий боевик Outriders поступил в продажу около тринадцати месяцев назад, по прошествии которых, согласно отчёту студии People Can Fly, так и не начал приносить прибыль. В игровой индустрии под прибылью подразумевают полное возмещение затрат на производство проекта и начало его работы «в плюс» — так вот, этот рубеж Outriders до сих пор не преодолела.
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Более того, разработчики сильно сомневаются, что ситуация изменится к лучшему. Напротив: они настроены максимально пессимистично и считают, что никакой гарантии того, что Outriders сумеет заработать достаточно денег, чтобы возместить понесённые компанией убытки на производство и заработные платы, попросту нет.
Несмотря на безрадостный сценарий, People Can Fly продолжает поддерживать своё творение. Так, в конце июня Outriders получит крупное дополнение Worldslayer, которое поведает новую историю и заметно разнообразит игровой мир.