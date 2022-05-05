Тот случай, когда можно сделать исключение и упомянуть про распродажу в Steam.

Как вы хорошо знаете, львиная доля крупных издателей приостановили продажу своих игр в России. Правильно они поступили или же выстрелили себе сразу в обе ноги и обе руки, покажет только время, но речь сейчас не об этом. Издательство Devolver Digital дурному влиянию своих коллег по цеху поддаваться не стало и продолжило работать, как и подобает дальновидной компании. А сегодня представители издательства заранее предупредили игроков о надвигающейся распродаже, порекомендовав им не покупать свои игры до вечера.

реклама

Вечер наступил, распродажа началась. В её рамках со скидками, достигающими 90 %, можно приобрести огромное количество достойных игр, включая новинки вроде Weird West. Вот несколько примеров предложений от Devolver Digital:

Weird West за 749 рублей (скидка 25 %);

Shadow Warrior 3 за 1 199 рублей (скидка 40 %);

Loop Hero за 132 рубля (скидка 67 %);

Serious Sam 3 за 59 рублей (скидка 90 %);

Serious Sam 4 за 290 рублей (скидка 60 %).

При этом стоит помнить, что ни один из привычных способов оплаты покупок в Steam в России временно не работает, из-за чего мы в редакции, собственно, больше и не публикуем новости о распродажах в большинстве сервисов цифровой дистрибуции, решив только сегодня сделать для Steam исключение. Существует «костыльный» вариант с созданием QIWI-кошелька в казахстанских тенге; кроме того, некоторые сотовые операторы предлагают услуги по пополнению внутреннего кошелька Steam. Последний вариант сопряжен с многоступенчатой комиссией, так что использовать его следует с осторожностью.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р <b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b> Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр 98" Samsung 4K - 3 419 000р Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Распродажа продлится до 16 мая.