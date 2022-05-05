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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Devolver Digital запустила в Steam распродажу с огромными скидками на Serious Sam 4, Shadow Warrior 3, Weird West и другие игры
Тот случай, когда можно сделать исключение и упомянуть про распродажу в Steam.
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Как вы хорошо знаете, львиная доля крупных издателей приостановили продажу своих игр в России. Правильно они поступили или же выстрелили себе сразу в обе ноги и обе руки, покажет только время, но речь сейчас не об этом. Издательство Devolver Digital дурному влиянию своих коллег по цеху поддаваться не стало и продолжило работать, как и подобает дальновидной компании. А сегодня представители издательства заранее предупредили игроков о надвигающейся распродаже, порекомендовав им не покупать свои игры до вечера.

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Вечер наступил, распродажа началась. В её рамках со скидками, достигающими 90 %, можно приобрести огромное количество достойных игр, включая новинки вроде Weird West. Вот несколько примеров предложений от Devolver Digital:

  • Weird West за 749 рублей (скидка 25 %);
  • Shadow Warrior 3 за 1 199 рублей (скидка 40 %);
  • Loop Hero за 132 рубля (скидка 67 %);
  • Serious Sam 3 за 59 рублей (скидка 90 %);
  • Serious Sam 4 за 290 рублей (скидка 60 %).

При этом стоит помнить, что ни один из привычных способов оплаты покупок в Steam в России временно не работает, из-за чего мы в редакции, собственно, больше и не публикуем новости о распродажах в большинстве сервисов цифровой дистрибуции, решив только сегодня сделать для Steam исключение. Существует «костыльный» вариант с созданием QIWI-кошелька в казахстанских тенге; кроме того, некоторые сотовые операторы предлагают услуги по пополнению внутреннего кошелька Steam. Последний вариант сопряжен с многоступенчатой комиссией, так что использовать его следует с осторожностью.

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98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Распродажа продлится до 16 мая.

#steam #devolver digital
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