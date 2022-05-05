Рабочая неделя благодаря праздникам выдалась короткой, поэтому не успели мы и оглянуться, как на дворе опять вечер четверга. А где вечер четверга, там и обновлённая раздача бесплатных игр в Epic Games Store. Так, с сегодняшнего дня и вплоть до вечера 12 мая все желающие смогут забрать космическую стратегию Terraforming Mars.
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На следующей неделе пройдёт раздача рисованного приключенческого экшена Jotun Valhalla Edition, выполненного в сеттинге любимой многими геймерами скандинавской мифологии.
Параллельно с раздачей Jotun Valhalla Edition будет проходить и раздача Prey (2017), но не в России. Поскольку Bethesda, будучи отныне частью игрового крыла Microsoft (вот вам и недостатки подобных слияний), прекратила свою деятельность в России, то и раздачи Prey в нашей стране не будет. Впрочем, можно будет попробовать забрать проект с помощью VPN. Попытка, как говорится, не пытка.