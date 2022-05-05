Будучи самой успешной игрой серии, Hitman 3 вполне закономерно получает повышенное внимание со стороны разработчиков, стремящихся продлить проекту жизнь и, как следствие, источник дохода. Сегодня представители IO Interactive поделились очередным планом контентной поддержки игры на май, из которого следует, что в этом месяце пользователей не ждёт ничего экстраординарного.
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В течение месяца фанаты Hitman 3 получат возможность выполнить новые контракты, а также уконтрапупить те неуловимые цели, которые не удалось ликвидировать в предыдущие периоды контентной поддержки игры. Вместе с тем ожидается релиз майского обновления, а также возможность разблокировать новое забавное оружие и костюм жёлтого кролика.
Hitman 3 вышла в начале 2021 года и стала лучшим по всем параметрам проектом в серии. Чем, собственно, и обусловлена его столь продолжительная поддержка.