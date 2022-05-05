Для тех, кто впервые познакомился с Microsoft Office ещё в незапамятные времена первых «пней», виртуальный помощник Скрепыш (Clippy), который должен был обучать пользователя всем премудростям «Офиса», не является пустым словом, напечатанным в новостной заметке. Данный миловидный талисман офисного программного пакета был столь гиперактивным в своём желании помочь пользователю, что быстро превратился в «мем», как синоним чего-то крайне назойливого и, по справедливости, не особо полезного.
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Скрепыша с нами давно уже нет, но память о нём жива. Поиграть на ностальгии зрелых геймеров решила Microsoft, с подачи которой студия 343 Industries добавила в Halo Infinite соответствующую косметическую награду. Скрепыш может украсить ваше оружие в виде брелока, а также стать эмблемой или даже изображением карточки Спартанца.
Примечательно, что Скрепыша даже встроили в игровой «лор» Halo: по сюжету, брелоки с его изображением изготавливает внутриигровая компания FOTUS.