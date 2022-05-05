Ничего нового об игре мы не слышали уже так давно, что забыли о её существовании в принципе.

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Так уж сложилось, что Obsidian Entertainment делится подробностями своей фэнтезийной ролевой игры Avowed в год по чайной ложке: с момента анонса проекта летом 2020 года мы касательно неё так толком ничего и не узнали. От официальных разработчиков ничего добиться не удаётся, поэтому приходится пользоваться обходными путями. Так, в деловой социальной сети LinkedIn ведущий художник визуальных эффектов в Obsidian Аарон Дубуа сообщил, что трудится над Avowed, а конкретно — работает в инструменте Niagara движка Unreal Engine 5.

реклама

Таким образом, можно предположить, что Avowed создаётся на базе суперсовременного решения от Epic Games.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке <b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b> Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Стоит отметить, что в октябре прошлого года журналисты сообщали, что работа над Avowed ещё крайне далека от завершения, поэтому вряд ли стоит ждать релиза проекта в ближайшие годы.