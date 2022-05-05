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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, амбициозная Avowed от Obsidian создаётся на базе Unreal Engine 5
Ничего нового об игре мы не слышали уже так давно, что забыли о её существовании в принципе.
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Так уж сложилось, что Obsidian Entertainment делится подробностями своей фэнтезийной ролевой игры Avowed в год по чайной ложке: с момента анонса проекта летом 2020 года мы касательно неё так толком ничего и не узнали. От официальных разработчиков ничего добиться не удаётся, поэтому приходится пользоваться обходными путями. Так, в деловой социальной сети LinkedIn ведущий художник визуальных эффектов в Obsidian Аарон Дубуа сообщил, что трудится над Avowed, а конкретно — работает в инструменте Niagara движка Unreal Engine 5.

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Таким образом, можно предположить, что Avowed создаётся на базе суперсовременного решения от Epic Games.

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Стоит отметить, что в октябре прошлого года журналисты сообщали, что работа над Avowed ещё крайне далека от завершения, поэтому вряд ли стоит ждать релиза проекта в ближайшие годы.

#obsidian entertainment #avowed
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