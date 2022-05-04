О том, что Riot Games планирует работать над мобильными версиями своего соревновательного шутера Valorant, нам известно ещё с 2020 года. В конце марта года текущего эта информация дополнительно подтвердилась привычным способом — через раздел вакансий — после чего по Сети стали периодически распространяться видеозаписи с демонстрацией игрового процесса «портативных» изданий Valorant. Сегодня — ещё один такой случай: все желающие могут ознакомиться с 13-минутной записью геймплея.
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Как нетрудно заметить, в мобильной версии был переработан пользовательский интерфейс, дабы соответствовать реалиям управления с помощью экрана смартфона. Что же до графического исполнения, то оно, по всей видимости, если и отличается от такового на PC, то незначительно; что, конечно, в очередной раз демонстрирует стремительное развитие вычислительных мощностей современных смартфонов.
Valorant вышла в 2020 году, постоянно совершенствуется и обрела полк (до дивизии или, тем более, армии, ещё далеко) преданных фанатов.