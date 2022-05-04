Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Сеть просочилась 13-минутная запись игрового процесса мобильной версии Valorant
Идёт закрытое тестирование. Очевидно, скоро релиз.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti

О том, что Riot Games планирует работать над мобильными версиями своего соревновательного шутера Valorant, нам известно ещё с 2020 года. В конце марта года текущего эта информация дополнительно подтвердилась привычным способом — через раздел вакансий — после чего по Сети стали периодически распространяться видеозаписи с демонстрацией игрового процесса «портативных» изданий Valorant. Сегодня — ещё один такой случай: все желающие могут ознакомиться с 13-минутной записью геймплея.

реклама

Как нетрудно заметить, в мобильной версии был переработан пользовательский интерфейс, дабы соответствовать реалиям управления с помощью экрана смартфона. Что же до графического исполнения, то оно, по всей видимости, если и отличается от такового на PC, то незначительно; что, конечно, в очередной раз демонстрирует стремительное развитие вычислительных мощностей современных смартфонов.

анонсы и реклама
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
98" Samsung 4K - 3 419 000р

Valorant вышла в 2020 году, постоянно совершенствуется и обрела полк (до дивизии или, тем более, армии, ещё далеко) преданных фанатов.

#riot games #valorant
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Сети появились скриншоты из мобильной версии Valorant
Разработчики шутера Valorant представили нового агента — любящую пугать своих врагов девушку Fade
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
233
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
41
Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут
22
Лучшие портативные компьютеры в 2022
1
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Сюжетные дополнения игры Borderlands | Краткий обзор
2
Где находить новые аирдропы и вайтлисты
1
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть вторая заключительная
+

Сейчас обсуждают

Александр Дедок
00:08
Ты еще скажи, что Бандера и Юшкевич не фашистские мрази
В Красноярске перекрашивают бордюры, выкрашенные в цвет украинского флага
Александр Дедок
00:04
просто какой-то чинуша из администрации города решил выслужиться перед начальством. я бы и за новость для желтой прессы это не посчитал, тем более для Оверклокерс.
В Красноярске перекрашивают бордюры, выкрашенные в цвет украинского флага
quid irrumabo
00:01
Да ладно, в европе ещё похлеще. Кошек даже русских не пустили на выставку.
В Красноярске перекрашивают бордюры, выкрашенные в цвет украинского флага
Alex23
23:59
ТАСС: Сбербанк выявляет пожертвования для ВСУ из России
Никита Ермолаев
23:57
Получается в режиме нагрузки, два потока воздуха от колхозного и родного вентилятора встречаются и никакого нормального продува и ламинарного течения потоков нет, бред какой то
Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут
Rey.B.
23:56
По твоей же ссылке, генерация Уголь 70 762 газ 115 615 Атом 61 862 ветер 38 162 Солнце 9 203 И да, при Путине Россия передала США оружейного ядерного "топлива" на триллионы. В замен получив.....
Европа на пороге энергетического кризиса – цены на электричество и газ продолжат расти до 2024 года
Леди Яга
23:56
Деньги за свою 3090 я отдавала уже держа коробку в руках, а не призывала подарить их дядюшке Ляо
ТАСС: Сбербанк выявляет пожертвования для ВСУ из России
Rey.B.
23:54
Другим источникам то же платить надо. Платить твёрдой деньгой. А доллар с евро, ныне к таким не относятся.
Европа на пороге энергетического кризиса – цены на электричество и газ продолжат расти до 2024 года
Леди Яга
23:54
Счета и имущество российского подразделения Google на 500 млн руб. арестованы по решению Арбитражного суда
Rey.B.
23:52
У Америке нет "много оружия". - Производители бюджеты осваивают, аж добавки просят, а производят весьма неспешно. С тенденцией на сокращение. Старые спецы уходят, а молодые на заводы не спешат. Сейчас...
Европа на пороге энергетического кризиса – цены на электричество и газ продолжат расти до 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем