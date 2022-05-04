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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Ubisoft допускают заключение сделки с инвестиционной фирмой, чтобы избежать поглощения
Невероятно, но есть желающие поглотить Ubisoft.
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Последнее время по Сети гуляют слухи о том, что Ubisoft может потерять независимость и стать частью очередного империалистически настроенного холдинга или концерна в области игровой промышленности. Пока трудно сказать, является ли данная ситуация исключительно художественным вымыслом специально нанятых журналистов, призванных повысить стоимость акций Ubisoft, или же мы действительно стоим на пороге изменений в игропроме, в которые трудно поверить, однако СМИ продолжают форсировать данную тему.

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Так, сегодня издание Seeking Alpha сообщило, что семья Гиймо, основавшая Ubisoft, рассматривает возможность заключения договора с некой инвестиционной фирмой, благодаря чему они могли бы выкупить значительную часть ценных бумаг и сохранить тем самым решающее слово во всех делах компании.

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По слухам, к Ubisoft присмотрелись инвестиционные группы KKR и Blackstone. На фоне данных неподтверждённых сведений стоимость акций французского издательства подросла аж на 10 %. Что, конечно, вызывает больше вопросов, чем даёт ответов.

#ubisoft
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wolfire
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заглотщения
В Ubisoft допускают заключение сделки с инвестиционной фирмой, чтобы избежать поглощения
RandomXP
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