Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Счета и имущество российского подразделения Google на 500 млн руб. арестованы по решению Арбитражного суда
Заседание по делу назначено на 24 мая 2022 года.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti

Издание «РИА Новости» сообщает, что Арбитражный суд по иску АО «Телекомпания НТВ» наложил арест на имущество и счета российского подразделения компании Google (в данном случае — ООО «Гугл»). Арестованное имущество с денежными средствами на счетах оценивается в 500 миллионов рублей.

реклама

В картотеке арбитражных дел уже появилась информация, связанная с предпринятыми мерами в отношении российского подразделения Google.

«Оценив разумность и обоснованность требований истца о принятии обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия такой меры, установив соразмерность истребуемых обеспечительных мер с предметом заявленного требования, суд считает возможным удовлетворить заявление истца», — говорится в определении суда, вынесенном 29 апреля.

Напомним, АО «Телекомпания НТВ» обратилось в суд с заявлением в отношении ООО «Гугл» о признании недействительным «отказа от договора об обязательстве разблокировать доступ пользователей к аккаунту телеканала НТВ. В документе также указывается о желании канала взыскать судебную неустойку, само же заседание по делу назначено на 24 мая 2022 года.

В другом деле по аналогичному иску к структурам Google от компании «ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в «Газпром-медиа», суд ранее арестовал имущество и деньги на счетах ООО «Гугл» на те же 500 миллионов рублей. Среди входящих в «ГПМ Развлекательное телевидение» телеканалов есть ТНТ, «Пятница», 2х2 и ТВ-3.

анонсы и реклама
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
98" Samsung 4K - 3 419 000р

Напомним, телеканал НТВ 2 марта сообщил, что его YouTube-каналы заблокировали в более чем 70 странах, в том числе во всей Европе. Ранее счета ООО «Гугл» были арестованы судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала «Царьграда». Представитель «Гугла» 29 апреля сообщил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП уже перечислено 9 миллиардов рублей.

#google
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

С Google принудительно взыщут 7,2 млрд рублей оборотного штрафа
Московский суд оштрафовал Google на 11 млн рублей за неудаление запрещённой информации
Роскомнадзор суммарно оштрафовал Google более чем на 7 миллиардов рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
216
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
39
Лучшие портативные компьютеры в 2022
1
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 4G D5
13
Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Сюжетные дополнения игры Borderlands | Краткий обзор
2

Сейчас обсуждают

VRoman
20:00
Я бы вообще запретил символику всех стран чтобы все международные войны считались внутренней военной операцией.
В Красноярске перекрашивают бордюры, выкрашенные в цвет украинского флага
saf-saf
19:59
Тем временем курс бакса на MOEX меньше 67 руб, а Евро меньше 71 руб.))) Ну где "толстость" гейропы)))
Европа на пороге энергетического кризиса – цены на электричество и газ продолжат расти до 2024 года
puding
19:59
Минусаторы сами всё сказали.
В Красноярске перекрашивают бордюры, выкрашенные в цвет украинского флага
IRanPast
19:58
Кого заждалась?
В Красноярске перекрашивают бордюры, выкрашенные в цвет украинского флага
puding
19:57
Гаага кое-кого заждалась.
В Красноярске перекрашивают бордюры, выкрашенные в цвет украинского флага
Вячеслав Безруков
19:56
И запустил тест в разрешений 4к...видимо в детстве чем то ударился.
Можно ли купить геймерский ПК за 10 000р – 100 fps в World of Tanks в сборке от DG
IRanPast
19:53
Сейчас у вас активирован или деактивирован "призрак киева"?
В Красноярске перекрашивают бордюры, выкрашенные в цвет украинского флага
Alex23
19:49
просто заандервольти ее да и все...
Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут
cliket
19:46
Да, да, да. Так и вижу как Ubisoft, blozard, Microsoft, adobe, итд. Остаются неудел потому что решили не работать с Россией. Ага да.
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
Rommel85FRO
19:45
Температура GPU никогда не имела значения. Выше своего максимума она не поднимется - сработает защита и напряжение упадет. 3060 = 93°C. Можно вообще забить. Еще есть всякие драйверы управления и прочи...
Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем