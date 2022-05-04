Заседание по делу назначено на 24 мая 2022 года.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Издание «РИА Новости» сообщает, что Арбитражный суд по иску АО «Телекомпания НТВ» наложил арест на имущество и счета российского подразделения компании Google (в данном случае — ООО «Гугл»). Арестованное имущество с денежными средствами на счетах оценивается в 500 миллионов рублей.

реклама

В картотеке арбитражных дел уже появилась информация, связанная с предпринятыми мерами в отношении российского подразделения Google.

«Оценив разумность и обоснованность требований истца о принятии обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия такой меры, установив соразмерность истребуемых обеспечительных мер с предметом заявленного требования, суд считает возможным удовлетворить заявление истца», — говорится в определении суда, вынесенном 29 апреля.

Напомним, АО «Телекомпания НТВ» обратилось в суд с заявлением в отношении ООО «Гугл» о признании недействительным «отказа от договора об обязательстве разблокировать доступ пользователей к аккаунту телеканала НТВ. В документе также указывается о желании канала взыскать судебную неустойку, само же заседание по делу назначено на 24 мая 2022 года.

В другом деле по аналогичному иску к структурам Google от компании «ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в «Газпром-медиа», суд ранее арестовал имущество и деньги на счетах ООО «Гугл» на те же 500 миллионов рублей. Среди входящих в «ГПМ Развлекательное телевидение» телеканалов есть ТНТ, «Пятница», 2х2 и ТВ-3.

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

Напомним, телеканал НТВ 2 марта сообщил, что его YouTube-каналы заблокировали в более чем 70 странах, в том числе во всей Европе. Ранее счета ООО «Гугл» были арестованы судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала «Царьграда». Представитель «Гугла» 29 апреля сообщил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП уже перечислено 9 миллиардов рублей.