Вселенная Half-Life породила немало видеоигр, многие из которых либо были отменены, либо повисли в воздухе на пятнадцать лет. Сегодня речь пойдёт о проекте, с которым всё ясно: Ravenholm.
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Данная игра подразумевалась как ответвление франшизы: за разработку отвечала ныне широко известная студия Arkane, а главным героем должен был стать Адриан Шепард (Half-Life Opposing Force), отправившийся в мрачный город Рейвенхольм, дабы выполнить там череду ответственных заданий. Игра была показана в 2007 году, но дальше ранней «альфы» её производство не развилось, и все наработки были отправлены «в стол».
Теперь авторы YouTube-канала Noclip, занимающегося созданием документальных фильмов по видеоиграм, работая над выпуском по истории Arkane Studios, решили опубликовать часовую запись игрового процесса Ravenholm, дабы все желающие увидели, каким мог бы стать данный мрачный спин-офф.
На сегодняшний день последним официальным релизом в «полураспадной» вселенной является VR-эксклюзивная Half-Life Alyx. Впоследствии Valve объясняла, почему с Half-Life 3 всё получилось так, как получилось, но не исключила возможности возвращения к продолжению истории молчаливого физика Гордона Фримена.